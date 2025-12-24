Offerte Sky
Fiorentina, Richardson: "Vorrei andare via nel mercato di gennaio"

FIORENTINA

Il centrocampista viola ha parlato a L'Equipe: "La società disse che contava su di me e non mi ha fatto partire in estate, poi ho giocato pochissimo. A questo punto spero di andare via". Indicata già una possibile soluzione: "A Nizza vive mia madre, sono cresciuto lì ed è la squadra della mia infanzia"

SITUAZIONE MERCATO: LAZIO OK, NAPOLI A SALDO ZERO

"In campo ho fatto bene negli ultimi mesi, ma devo ammettere che non capivo la mia situazione. Pioli disse che contava su di me e la società non voleva lasciarmi andare, tranne forse a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferirei andarmene quest'inverno". Non poteva essere più chiaro di così Amir Richardson, intervistato dall'Equipé. Il centrocampista della Fiorentina, arrivato in viola nell'estate 2024, sta trovando pochissimo spazio in stagione, sia prima con Pioli che ora con Vanoli. 

Fiorentina, trattativa Paratici: uomo delle sfide

"Il Nizza sta attraversando un brutto momento, ma resta un grande club"

Oltre a manifestare la volontà di lasciare Firenze, Richardson ha indicato anche la squadra in cui vorrebbe andare, il Nizza. Città in cui è nato e ha iniziato a formarsi come giocatore nel settore giovanile del club rossonero: "È la squadra della mia infanzia", ​​dice. "Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente il Nizza è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano periodi difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità". La società è 13^in classifica ed è reduce da sei sconfitte di fila in campionato. Nonostante ciò, Richardson sembra davvero deciso a sposare la sua causa. 

