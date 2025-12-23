"É bello essere qui insieme, tutti noi parte di una grande famiglia". A dirlo è John Elkann , che ha parlato alla squadra bianconera durante cena di Natale al J Museum: "Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus - ha proseguito - É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte".

"Tornare a vincere"

Qualche giorno fa Exor — la holding proprietaria della Juventus — aveva annunciato di aver respinto all'unanimità la proposta di Tether per l'acquisizione della totalità delle azioni del club. John Elkann era stato chiaro: "I nostri valori non sono in vendita". Alla cena di Natale bianconera Elkann ha fatto nuovamente leva sull'identità e Dna juventino: "State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti" - ha quindi concluso.