Sebastian Hertner morto in Montenegro: calciatore tedesco precipita da una seggiovia

IN MONTENEGRO
Foto Instagram @etsvhhliga

Il calciatore tedesco è precipitato da un'altezza di 70 metri ed è morto sul colpo a Savin Kuk, in Montenegro. Era in vacanza con la moglie che era con lui in quel momento e che ha riportato la frattura di una gamba

Tragedia in Montenegro. Il calciatore tedesco Sebastian Hertner, 34 anni, è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci a Savin Kuk. "È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian", ha scritto il club di cui era capitano, l’Etsv Hamburg, quinta serie, su Instagram. Secondo le prime ricostruzioni,  la seggiovia si è staccata dal cavo e il calciatore è precipitato da un'altezza di circa 70 metri, morendo sul colpo. Con lui c'era la moglie, testimone dell'accaduto, che ha riportato la frattura di una gamba.

