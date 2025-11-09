La squadra fondata al pub che ogni anno gioca in Europa: la storia dei Bruno’s Magpies

Sono stati creati da un teenager inglese che non riusciva a trovare una squadra dove giocare. Con cinquecento sterline e l'aiuto dei nonni ha plasmato dal nulla una squadra che si ispira al Newcastle per nome e colori. Tra le figure al vertice in società c'è un ex pattinatore artistico che è stato braccio destro di Sir Elton John al Watford. L'unica impresa europea resta un primo turno dei preliminari di Conference League superato un anno fa: il gol partita lo aveva fatto un ex tassista messicano