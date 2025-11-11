La Pulce ha visitato il nuovo Camp Nou e ha postato le foto sui social, con una descrizione che ribadisce ancora una volta il legame speciale con il Barcellona. Il messaggio d’amore, ma anche un po' polemico dopo quel frettoloso e amarissimo addio dell'8 agosto 2021 TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Immaginatevelo, nella notte di Barcellona, l’uomo degli 8 palloni d’oro, alla fine di un giro romantico tra le ramblas e la Sagrada Familia, nell’unico momento in cui la città poteva nasconderlo rendendolo uguale a tutti, fermarsi davanti allo stadio, spiare tra gru e transenne i lavori in corso, prima di chiedere a un addetto della security di farlo entrare in quella che in fondo resterà sempre casa sua. Leo Messi si è voluto regalare il Camp Nou, un’altra volta, un’altra notte, nel silenzio di un posto che ha contribuito più di ogni altro a riempire di rumore.

"Stanotte sono tornato in un luogo che mi manca nell’anima", ha scritto poi sui social, nostalgico, romantico, prima di diventare quasi polemico: "Spero di poter tornare un giorno, per salutare i tifosi blaugrana da giocatore, come non ho mai potuto fare". Il riferimento, chiaro, a quel saluto frettoloso e amarissimo dell’8 agosto 2021, dopo 20 anni e quasi 700 gol, un addio che non avrebbe mai voluto.

È stata una visita improvvisa e notturna, quella di messi, nel segreto assoluto, senza avvisare neanche il Barça, sfruttando il viaggio verso la spagna per raggiungere il ritiro dell’argentina ad alicante. Chi lo ha incrociato in quei momenti e lo ha fermato per una foto e’ venuto con gli occhi chiusi, forse perché pensava di sognare. Per una notte Barcellona l’ha reso uno dei tanti, per una notte sono tornati ad appartenersi silenziosamente lui e il Barça.