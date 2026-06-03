Dopo l'addio di Vlahovic, la Juventus lavora per rinforzare l'attacco e avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. Il club bianconero ha già avuto un incontro con l'agente del giocatore. Parallelamente, resta in piedi anche la pista Kolo Muani, con i bianconeri che potrebbero anche prendere due attaccanti. Lato uscite, ci sono tre squadre su Openda

La Juventus continua a lavorare sul mercato degli attaccanti e avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid sarebbe uno dei profili valutati dalla dirigenza della Juventus per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, dopo la decisione di non rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club bianconero, che già si era interessato al giocatore anche a gennaio, avrebbe già avuto un incontro con l'agente del giocatore con lo stipendio che non sarebbe un problema. Se il giocatore dovesse dare l'ok poi bisognerà trattare con l’Atletico.