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Juventus-Sorloth: contatti avviati. Resta aperta la pista Kolo Muani

Calciomercato
©Ansa

Dopo l'addio di Vlahovic, la Juventus lavora per rinforzare l'attacco e avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. Il club bianconero ha già avuto un incontro con l'agente del giocatore. Parallelamente, resta in piedi anche la pista Kolo Muani, con i bianconeri che potrebbero anche prendere due attaccanti. Lato uscite, ci sono tre squadre su Openda

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La Juventus continua a lavorare sul mercato degli attaccanti e avrebbe avviato i contatti per Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid sarebbe uno dei profili valutati dalla dirigenza della Juventus per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, dopo la decisione di non rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club bianconero, che già si era interessato al giocatore anche a gennaio, avrebbe già avuto un incontro con l'agente del giocatore con lo stipendio che non sarebbe un problema. Se il giocatore dovesse dare l'ok poi bisognerà trattare con l’Atletico.

Sorloth non esclude Kolo Muani

Parallelamente, resta aperta la pista che porta a Randal Kolo Muani. Il francese continua a piacere ai bianconeri, che starebbero valutando le condizioni economiche dell'operazione. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, mentre l'ingaggio alto rappresenterebbe uno degli aspetti principali da definire. Da parte del giocatore, però, ci sarebbe la disponibilità di andare incontro alla Juventus per il suo ritorno a Torino.

Openda in uscita, Cambiaso piace al Barcellona

L'idea della Juventus sarebbe quella di aggiungere due attaccanti alla rosa, ma molto dipenderà dalle uscite che verranno completate nelle prossime settimane. Tra gli attaccanti con le valigie in mano c'è sicuramente Loïs Openda, che in 34 presenze stagionali ha segnato 2 gol. Su di lui c'è l'interesse di Monaco, Eintracht e Nottingham. Per quanto riguarda invece la situazione Andrea Cambiaso, il Barcellona avrebbe effettuato i primi sondaggi per arrivare all'esterno bianconero.

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