È una giovanissima Italia quella che stasera alle 20.45 affronta in amichevole il Lussemburgo (e domenica la Grecia), scelte del Ct Silvio Baldini che restituiscono un gruppo dall'età media di 20 anni e 6 mesi. Sono in 19 su 24 i baby alla prima chiamata in Nazionale maggiore, talenti che arrivano dalla Serie A ma soprattutto dalle serie inferiori e dall'estero. Già, perché il nuovo blocco azzurro è… tedesco! Quattro giocano in Germania, tre solo nel Borussia Dortmund dove il figlio d'arte Inacio ha già segnato in Bundesliga e la coppia Mané-Reggiani ha giocato in Champions. In tre hanno appena festeggiato la promozione in A, ma c'è anche chi gioca in Serie C. Conosciamo meglio i nuovi 'bimbi azzurri'