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Lussemburgo-Italia, il risultato in diretta LIVE

live amichevole

Primo match sulla panchina degli Azzurri per Silvio Baldini che con una Nazionale a dir poco sperimentale affronta in amichevole il Lussemburgo in trasferta. Donnarumma e Pio Esposito gli 'esperti' in campo. Spazio per Pisilli con Ndour e Lipani. Koleosho e Cherubini sulle corsie d'attacco

LUSSEMBURGO-ITALIA 0-0

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. Ct. Strasser. 

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct. Baldini 

LIVE

Inni nazionali, si parte da quello italiano

Ci siamo quasi per l'inizio dell'amichevole tra Lussemburgo e Italia

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di mercoledì 3 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Calciomercato: le news di oggi e le trattative LIVE

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Brescia-Ascoli 1-1, la finale d'andata dei playoff di Serie C finisce in parità

Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, ripresa e conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti, causata dalla pioggia intensa su Brescia. L'Ascoli era andato in vantaggio all'8' con Rizzo Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12' con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Union Brescia-Ascoli 1-1, la finale d'andata dei playoff di Serie C finisce in parità

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Romagnoli all’Al Sadd, accordo raggiunto con la Lazio

Nel VIDEO Luca Marchetti ci parla della trattativa in dirittura d'arrivo per il passaggio di Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini. Un affare che era stato definito già lo scorso gennaio, per una cifra più alta, ma che poi era stato bloccato dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Romagnoli, che ha il contratto in scadenza, si trasferirà per circa 3 milioni di euro. Accordo fra i club definito, restano gli ultimi dettagli fra il difensore e la sua nuova squadra

Romagnoli all’Al Sadd, accordo raggiunto con la Lazio

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Calciomercato, i principali calciatori svincolati oggi e chi lo sarà a fine giugno

Vlahovic e la Juventus si separano dopo 5 anni. Non è stata trovata l'intesa sul rinnovo e il serbo andrà in scadenza. Raul Albiol lascia il Pisa dopo quest'unica annata in Toscana, culminata con la retrocessione. Ufficiale l'addio al Real Madrid di Alaba, che aveva il contratto in scadenza a giugno, così come quello di Dani Parejo al Villarreal. Chi sono gli svincolati di oggi e quelli che lo saranno ufficialmente tra poco più di un mese

Vlahovic sarà libero da luglio... ma non solo: chi sono i giocatori svincolati

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Derby al Roland Garros: Berrettini-Arnaldi per un posto in semifinale

Derby azzurro in programma sul Philippe-Chatrier. Prima sfida Atp tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini per un posto in semifinale al Roland Garros. Il match è in programma non prima delle 20.15, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Chi vince affronterà venerdì in un derby tricolore Flavio Cobolli

Berrettini-Arnaldi, il match LIVE alle 20.15

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Spostandoci sul tennis: Cobolli in semifinale al Roland Garros

Flavio Cobolli centra la prima semifinale in carriera a livello major grazie al successo in 4 set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) su Felix Auger-Aliassime. Una prova di carattere e personalità del romano che venerdì affronterà Arnaldi o Berrettini: l'Italia è certa di portare un azzurro in finale

Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live

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Baldini: "Grande gruppo, tanti giocatori già pronti per la Nazionale"

Alla vigilia della prima delle due amichevoli della Nazionale (mercoledì alle 20.45 in trasferta contro il Lussemburgo e domenica sera in Grecia) il Ct Silvio Baldini parla a Sky: "Questo è un gruppo in cui c'è tantissima sostanza in vista dei prossimi Europei: abbiamo giocatori pronti a esplodere come è successo a Palestra o Pisilli. Sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito: si sono messi a disposizione e ci hanno ringraziato loro"

Baldini: 'Sorpresi da Donnarumma e Pio, si sono messi a disposizione e hanno ringraziato'

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Lipani: "Nazionale giovane ma anche molto valida"

L'Italia si prepara all'amichevole contro il Lussemburgo con il capitano dell'Under 21 Luca Lipani che farà il suo esordio in Nazionale maggiore: "Sono stati giorni belli a Coverciano - le sue parole a Sky Sport - Sappiamo che è un’Italia giovane ma è anche molto valida. Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo come compagno di squadra: dà consigli e noi cerchiamo di prendere qualcosa per avvicinarci a lui"

Lipani: 'Fa effetto ritrovarsi Donnarumma come compagno di squadra'

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Convocati Italia dal CT Baldini: chi sono i nuovi giocatori in Nazionale

È una giovanissima Italia quella che stasera alle 20.45 affronta in amichevole il Lussemburgo (e domenica la Grecia), scelte del Ct Silvio Baldini che restituiscono un gruppo dall'età media di 20 anni e 6 mesi. Sono in 19 su 24 i baby alla prima chiamata in Nazionale maggiore, talenti che arrivano dalla Serie A ma soprattutto dalle serie inferiori e dall'estero. Già, perché il nuovo blocco azzurro è… tedesco! Quattro giocano in Germania, tre solo nel Borussia Dortmund dove il figlio d'arte Inacio ha già segnato in Bundesliga e la coppia Mané-Reggiani ha giocato in Champions. In tre hanno appena festeggiato la promozione in A, ma c'è anche chi gioca in Serie C. Conosciamo meglio i nuovi 'bimbi azzurri'

Dal 'blocco' Dortmund a chi sgomita in Serie C: cosa devi sapere sui volti nuovi dell'Italia

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La formazione dell'Italia in grafica

Italia, le scelte di formazione

Come già preannunciato quella che affronta il Lusemburgo è una Nazionale giovanissima. Presenti i 'big' Donnarumma ed Esposito, Pisilli a centrocampo. Ndour con Lipani e spazio a Bartesaghi sulla sinistra

Le formazioni ufficiali

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. Ct. Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct. Baldini

Statistiche e curiosità

Gli Azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano

Le sfide tra Italia e Lussemburgo tra il 1972 e il 1981

Tra il 1972 e il 1981 l’Italia ha affrontato per ben 6 volte il Lussemburgo in gruppi di qualificazione mondiale, segnando 19 reti e subendone appena una.

Il primo confronto ai Giochi Olimpici del 1924

Altri tempi, proprio come quelli di oltre un secolo fa a cui si riferisce il primissimo confronto tra le due nazionali, gli ottavi di finale del torneo di calcio dei Giochi Olimpici del 1924, con vittoria italiana per 2-0.

Strasser in carica come Ct dall'agosto 2025

Il confronto in panchina è tra due tecnici di nomina abbastanza recente, ovvero Jeff Strasser e Silvio Baldini. Strasser è stato a lungo calciatore della nazionale, sfiorando le 100 presenze tra il 1993 e il 2010, e ha preso le redini della selezione del Lussemburgo nell’agosto del 2025, andando a sostituire Luc Holtz, che ha guidato la nazionale del Granducato per 15 anni.

Esordio di Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore

Ancora più fresca è la promozione di Baldini, CT dell’Under-21 dall’estate 2025, che si è preso la gravosa posizione di CT ad interim una volta che è arrivato l’esonero di Rino Gattuso in seguito alla mancata qualificazione mondiale. I due ovviamente non si sono mai incrociati, visto che Baldini è alla prima panchina con l’Italia dei grandi

In quattro i reduce della gestione Gattuso per questa doppia sfida

Sono solamente quattro “reduci” della gestione Gattuso, a partire dal capitano Gigio Donnarumma e passando per Marco Palestra, Nicolò Pisilli e chiudendo con Francesco Pio Esposito.

La velocità di Marco Palestra

Con una media di 27,96 km/h, Marco Palestra è stato il calciatore più veloce dell’ultimo campionato di Serie A.

A settembre la Nazionale sarà impegnata in Nations League

A settembre la Nazionale inizierà il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia.

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