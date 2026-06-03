Lussemburgo-Italia, il risultato in diretta LIVE
Primo match sulla panchina degli Azzurri per Silvio Baldini che con una Nazionale a dir poco sperimentale affronta in amichevole il Lussemburgo in trasferta. Donnarumma e Pio Esposito gli 'esperti' in campo. Spazio per Pisilli con Ndour e Lipani. Koleosho e Cherubini sulle corsie d'attacco
LUSSEMBURGO-ITALIA 0-0
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. Ct. Strasser.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct. Baldini
Inni nazionali, si parte da quello italiano
Ci siamo quasi per l'inizio dell'amichevole tra Lussemburgo e Italia
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata live di mercoledì 3 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Calciomercato: le news di oggi e le trattative LIVEVai al contenuto
Brescia-Ascoli 1-1, la finale d'andata dei playoff di Serie C finisce in parità
Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, ripresa e conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti, causata dalla pioggia intensa su Brescia. L'Ascoli era andato in vantaggio all'8' con Rizzo Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12' con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Union Brescia-Ascoli 1-1, la finale d'andata dei playoff di Serie C finisce in paritàVai al contenuto
Romagnoli all’Al Sadd, accordo raggiunto con la Lazio
Nel VIDEO Luca Marchetti ci parla della trattativa in dirittura d'arrivo per il passaggio di Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini. Un affare che era stato definito già lo scorso gennaio, per una cifra più alta, ma che poi era stato bloccato dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Romagnoli, che ha il contratto in scadenza, si trasferirà per circa 3 milioni di euro. Accordo fra i club definito, restano gli ultimi dettagli fra il difensore e la sua nuova squadra
Romagnoli all’Al Sadd, accordo raggiunto con la LazioVai al contenuto
Calciomercato, i principali calciatori svincolati oggi e chi lo sarà a fine giugno
Vlahovic e la Juventus si separano dopo 5 anni. Non è stata trovata l'intesa sul rinnovo e il serbo andrà in scadenza. Raul Albiol lascia il Pisa dopo quest'unica annata in Toscana, culminata con la retrocessione. Ufficiale l'addio al Real Madrid di Alaba, che aveva il contratto in scadenza a giugno, così come quello di Dani Parejo al Villarreal. Chi sono gli svincolati di oggi e quelli che lo saranno ufficialmente tra poco più di un mese
Vlahovic sarà libero da luglio... ma non solo: chi sono i giocatori svincolatiVai al contenuto
Derby al Roland Garros: Berrettini-Arnaldi per un posto in semifinale
Derby azzurro in programma sul Philippe-Chatrier. Prima sfida Atp tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini per un posto in semifinale al Roland Garros. Il match è in programma non prima delle 20.15, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Chi vince affronterà venerdì in un derby tricolore Flavio Cobolli
Berrettini-Arnaldi, il match LIVE alle 20.15Vai al contenuto
Spostandoci sul tennis: Cobolli in semifinale al Roland Garros
Flavio Cobolli centra la prima semifinale in carriera a livello major grazie al successo in 4 set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) su Felix Auger-Aliassime. Una prova di carattere e personalità del romano che venerdì affronterà Arnaldi o Berrettini: l'Italia è certa di portare un azzurro in finale
Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros, il risultato in diretta liveVai al contenuto
Baldini: "Grande gruppo, tanti giocatori già pronti per la Nazionale"
Alla vigilia della prima delle due amichevoli della Nazionale (mercoledì alle 20.45 in trasferta contro il Lussemburgo e domenica sera in Grecia) il Ct Silvio Baldini parla a Sky: "Questo è un gruppo in cui c'è tantissima sostanza in vista dei prossimi Europei: abbiamo giocatori pronti a esplodere come è successo a Palestra o Pisilli. Sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito: si sono messi a disposizione e ci hanno ringraziato loro"
Baldini: 'Sorpresi da Donnarumma e Pio, si sono messi a disposizione e hanno ringraziato'Vai al contenuto
Lipani: "Nazionale giovane ma anche molto valida"
L'Italia si prepara all'amichevole contro il Lussemburgo con il capitano dell'Under 21 Luca Lipani che farà il suo esordio in Nazionale maggiore: "Sono stati giorni belli a Coverciano - le sue parole a Sky Sport - Sappiamo che è un’Italia giovane ma è anche molto valida. Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo come compagno di squadra: dà consigli e noi cerchiamo di prendere qualcosa per avvicinarci a lui"
Lipani: 'Fa effetto ritrovarsi Donnarumma come compagno di squadra'Vai al contenuto
Convocati Italia dal CT Baldini: chi sono i nuovi giocatori in Nazionale
È una giovanissima Italia quella che stasera alle 20.45 affronta in amichevole il Lussemburgo (e domenica la Grecia), scelte del Ct Silvio Baldini che restituiscono un gruppo dall'età media di 20 anni e 6 mesi. Sono in 19 su 24 i baby alla prima chiamata in Nazionale maggiore, talenti che arrivano dalla Serie A ma soprattutto dalle serie inferiori e dall'estero. Già, perché il nuovo blocco azzurro è… tedesco! Quattro giocano in Germania, tre solo nel Borussia Dortmund dove il figlio d'arte Inacio ha già segnato in Bundesliga e la coppia Mané-Reggiani ha giocato in Champions. In tre hanno appena festeggiato la promozione in A, ma c'è anche chi gioca in Serie C. Conosciamo meglio i nuovi 'bimbi azzurri'
Dal 'blocco' Dortmund a chi sgomita in Serie C: cosa devi sapere sui volti nuovi dell'ItaliaVai al contenuto
La formazione dell'Italia in grafica
Italia, le scelte di formazione
Come già preannunciato quella che affronta il Lusemburgo è una Nazionale giovanissima. Presenti i 'big' Donnarumma ed Esposito, Pisilli a centrocampo. Ndour con Lipani e spazio a Bartesaghi sulla sinistra
Le formazioni ufficiali
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. Ct. Strasser.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct. Baldini
Statistiche e curiosità
Gli Azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano
Le sfide tra Italia e Lussemburgo tra il 1972 e il 1981
Tra il 1972 e il 1981 l’Italia ha affrontato per ben 6 volte il Lussemburgo in gruppi di qualificazione mondiale, segnando 19 reti e subendone appena una.
Il primo confronto ai Giochi Olimpici del 1924
Altri tempi, proprio come quelli di oltre un secolo fa a cui si riferisce il primissimo confronto tra le due nazionali, gli ottavi di finale del torneo di calcio dei Giochi Olimpici del 1924, con vittoria italiana per 2-0.
Strasser in carica come Ct dall'agosto 2025
Il confronto in panchina è tra due tecnici di nomina abbastanza recente, ovvero Jeff Strasser e Silvio Baldini. Strasser è stato a lungo calciatore della nazionale, sfiorando le 100 presenze tra il 1993 e il 2010, e ha preso le redini della selezione del Lussemburgo nell’agosto del 2025, andando a sostituire Luc Holtz, che ha guidato la nazionale del Granducato per 15 anni.
Esordio di Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore
Ancora più fresca è la promozione di Baldini, CT dell’Under-21 dall’estate 2025, che si è preso la gravosa posizione di CT ad interim una volta che è arrivato l’esonero di Rino Gattuso in seguito alla mancata qualificazione mondiale. I due ovviamente non si sono mai incrociati, visto che Baldini è alla prima panchina con l’Italia dei grandi
In quattro i reduce della gestione Gattuso per questa doppia sfida
Sono solamente quattro “reduci” della gestione Gattuso, a partire dal capitano Gigio Donnarumma e passando per Marco Palestra, Nicolò Pisilli e chiudendo con Francesco Pio Esposito.
La velocità di Marco Palestra
Con una media di 27,96 km/h, Marco Palestra è stato il calciatore più veloce dell’ultimo campionato di Serie A.
A settembre la Nazionale sarà impegnata in Nations League
A settembre la Nazionale inizierà il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia.