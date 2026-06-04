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Juventus, per Cambiaso sondaggi del Barcellona: le news di calciomercato

Calciomercato

Il Barcellona si muove per Andrea Cambiaso: il club blaugrana ha effettuato i primi sondaggi per l'esterno della Juventus, in bianconero dal 2022 (con in mezzo una parentesi in prestito al Bologna)

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Dopo aver praticamente ufficializzato l'addio di Dusan Vlahovic, continua a muoversi il mercato in uscita della Juventus. Il Barcellona, infatti, si sarebbe mosso per ingaggiare Andrea Cambiaso: l'esterno bianconero, 26 anni compiuti a febbraio, andrebbe a rinforzare le corsie esterne della squadra di Hansi Flick. Per il momento, su Cambiaso ci sono stati solamente i primi sondaggi da parte del Barcellona, che nei prossimi giorni farà capire meglio le sue intenzioni sull'ex difensore di Genoa e Bologna.    

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