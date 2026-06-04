Dopo aver praticamente ufficializzato l'addio di Dusan Vlahovic, continua a muoversi il mercato in uscita della Juventus. Il Barcellona, infatti, si sarebbe mosso per ingaggiare Andrea Cambiaso: l'esterno bianconero, 26 anni compiuti a febbraio, andrebbe a rinforzare le corsie esterne della squadra di Hansi Flick. Per il momento, su Cambiaso ci sono stati solamente i primi sondaggi da parte del Barcellona, che nei prossimi giorni farà capire meglio le sue intenzioni sull'ex difensore di Genoa e Bologna.