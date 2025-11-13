Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il ricordo

Stade de France e Bataclan: non possiamo dimenticare gli orrori di Parigi

Alessandro Biolchi
©Ansa

Il 13 novembre 2015 Parigi viveva l'orrore degli attentati terroristici che avrebbero sconvolto l'Occidente: 130 morti, di cui la maggior parte al Bataclan, diventato il luogo simbolo della strage. Anche il calcio fu coinvolto: lo Stade de France fu un obiettivo dei terroristi e morì Manù Dias. Il racconto di quella notte viene visto (in parte) con i suoi occhi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ