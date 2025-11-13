Il 13 novembre 2015 Parigi viveva l'orrore degli attentati terroristici che avrebbero sconvolto l'Occidente: 130 morti, di cui la maggior parte al Bataclan, diventato il luogo simbolo della strage. Anche il calcio fu coinvolto: lo Stade de France fu un obiettivo dei terroristi e morì Manù Dias. Il racconto di quella notte viene visto (in parte) con i suoi occhi
