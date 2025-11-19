Nessuno ama il calcio più di Juan Mata

Il 37enne centrocampista spagnolo, dopo una carriera ricca di successi con Valencia, Chelsea e Manchester United (oltre che con la Spagna) non vuole ancora dire basta. Invece di scegliere i milioni del campionato saudita però, Mata ha deciso di passare i suoi ultimi anni in campo nel campionato australiano, in un contesto molto diverso da quelli abituali, perché sentiva di avere ancora "troppo amore per il gioco"