È morto Padre Eligio, il "frate con i Ray-Ban" amico di Rivera: aveva 94 annilutto
Addio a Padre Eligio, il frate "con i Ray-Ban" amico di Gianni Rivera, fondatore di "Telefono Amico" e di una comunità di recupero per ragazzi tossicodipendenti. "Grazie a lui scoprii un mondo del tutto diverso da quello dorato in cui vivevo e me ne innamorai subito", disse di lui Rivera. Aveva 94 anni
Quando giocava Gianni Rivera era sempre a San Siro, i Ray-Ban a nascondere lo sguardo e gli stivaletti dei Beatles ai piedi. Ma dietro l'aspetto anticonformista che a cavallo degli anni Sessanta e Settanta gli valse l'appellativo di 'Frate by night' e di 'Frate dribbling', Padre Eligio Gelmini era un prete vero. Fondatore del primo 'Telefono Amico' e della prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X, il religioso è morto oggi a 94 anni, dopo aver dedicato tutta la vita agli ultimi. "Non sarò un figlio quieto ma la libertà da ogni cosa e l'amore all'Uomo - aveva detto - hanno dato pace al mio cuore e passione alla mia vita". Nato nel 1931 a Bisentrate, una frazione di Pozzuolo Martesana (Milano), Angelo Gelmini, il nome all'anagrafe di Padre Eligio, era fratello minore di un altro religioso, Pierino Gelmini, a sua volta fondatore delle Comunità incontro.
L'incontro con Rivera
Francescano del Convento di Sant'Angelo di Milano, da consigliere spirituale del Milan frequentò numerose feste mondane che gli valsero anche qualche critica. Quando la città iniziò a scoprire i morti d'eroina, fu però tra i primi ad aprire le porte ai giovani tossicodipendenti. "Incontrai padre Eligio a una iniziativa in cui si parlava di giovani", raccontò in una intervista Gianni Rivera, che con il sostegno del frate francescano provò anche a comprare il Milan, dando vita a una società di azionariato popolare, iniziativa però fallita. "Scoprii un mondo del tutto diverso da quello dorato in cui vivevo - aggiunse il 'Golden Boy' - e io me ne innamorai subito. Da allora, appena posso, vado a trovare i ragazzi di Mondo X", divenuta poi una rete di comunità: oltre a Milano, anche Cozzo (Pavia), sull'Isola di Formica, nell'arcipelago delle isole Egadi, a Cetona (Siena), e persino sul monte Tabor, in Israele. Una grande intuizione, quella di Padre Eligio, proprio come 'Telefono Amico', centro di ascolto aperto giorno e notte alla disperazione umana.