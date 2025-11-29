Quando giocava Gianni Rivera era sempre a San Siro, i Ray-Ban a nascondere lo sguardo e gli stivaletti dei Beatles ai piedi. Ma dietro l'aspetto anticonformista che a cavallo degli anni Sessanta e Settanta gli valse l'appellativo di 'Frate by night' e di 'Frate dribbling', Padre Eligio Gelmini era un prete vero. Fondatore del primo 'Telefono Amico' e della prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X, il religioso è morto oggi a 94 anni, dopo aver dedicato tutta la vita agli ultimi. "Non sarò un figlio quieto ma la libertà da ogni cosa e l'amore all'Uomo - aveva detto - hanno dato pace al mio cuore e passione alla mia vita". Nato nel 1931 a Bisentrate, una frazione di Pozzuolo Martesana (Milano), Angelo Gelmini, il nome all'anagrafe di Padre Eligio, era fratello minore di un altro religioso, Pierino Gelmini, a sua volta fondatore delle Comunità incontro.