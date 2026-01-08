Il primo tempo si chiude con il PSG in vantaggio ma la prima vera occasione è del Marsiglia : colpo di testa di Balerdi e grande intervento di Chevalier , il protagonista di questo match. Al 13' arriva il gol dei parigini con Dembélé , che approfitta dell’uscita di Rulli e scodella dal limite dell'area di rigore. La squadra di De Zerbi prova a rientrare subito in partita con Emerson ma trova ancora un attento Chevalier. Il Marsiglia chiude la frazione con 12 conclusioni ma solo due dirette verso la porta.

Il racconto del secondo tempo: succede di tutto nel finale

Stesso copione a inizio ripresa con Chevalier ancora protagonista: al 56' compie un triplo intervento straordinario su Paixão. I ritmi calano ma è lo stesso portiere del PSG a riaccendere il match, provocando il rigore poi trasformato in maniera impeccabile da Greenwood. Il Marsiglia continua a spingere e trova il sorpasso all'87', grazie a un sfortunato autogol di Pacho che, in scivolata, anticipa il portiere e infila nella propria porta. Nei 6’ di recupero, Gonçalo Ramos firma il clamoroso pareggio: tap-in facile dopo la sponda di testa di Barcola. Ai rigori sale ancora in cattedra Chevalier che si supera sui tiri di O'Riley e Hamed Traoré. Doué è freddo dal dischetto e segna il rigore decisivo. Dopo la Coppa Intercontinentale, è ancora un portiere a trascinare il PSG all'ennesimo trionfo stagionale.