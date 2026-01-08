La Lazio batte un colpo. Dopo il blocco del mercato estivo e le cessioni di Castellanos al West Ham e di Guendouzi al Fenerbahce, è ufficiale il primo acquisto del 2026: Petar Ratkov dal Salisburgo. L'attaccante classe 2003 in stagione ha già segnato 12 gol in 29 presenze tra tutte le competizioni. Operazione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.

Leggi anche Ora anche Sarri imparerà a conoscere Ratkov