Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lazio-Ratkov, ufficiale l'arrivo dal Salisburgo. Calciomercato news

Calciomercato
Sito ufficiale Lazio

Ufficiale il primo acquisto della Lazio nel mercato invernale 2026: dal Salisburgo arriva Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2003. Operazione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro. Prende il posto di Castellanos, venduto al West Ham

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

La Lazio batte un colpo. Dopo il blocco del mercato estivo e le cessioni di Castellanos al West Ham e di Guendouzi al Fenerbahce, è ufficiale il primo acquisto del 2026: Petar Ratkov dal Salisburgo. L'attaccante classe 2003 in stagione ha già segnato 12 gol in 29 presenze tra tutte le competizioni. Operazione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro

Leggi anche

Ora anche Sarri imparerà a conoscere Ratkov

In serata arriva anche Taylor

Ratkov è appena il primo colpo di un mercato invernale che si preannuncia scoppiettante. Per questa sera è previsto l'arrivo a Roma del centrocampista Kenneth Taylor dall'Ajax: altra operazione da circa 15 milioni di euro per il sostituto di Guendouzi, volato a Istanbul dopo aver giocato l'ultima partita contro la Fiorentina. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Lazio, in serata arriva Taylor: affare da 15 mln

Calciomercato

I biancocelesti sono pronti ad accogliere il nuovo centrocampista: è Kenneth Taylor, in arrivo...

Atalanta, si può stringere per Giovane del Verona

Calciomercato

Al club nerazzurro piace l'attaccante brasiliano del Verona, già autore di 3 gol in Serie A: con...

Fiorentina, è fatta per Brescianini: i dettagli

Calciomercato

Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo...

Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Balotelli va a Dubai: firma con l'Al Ittifaq Fc

Calciomercato

L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE