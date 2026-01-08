Lazio-Ratkov, ufficiale l'arrivo dal Salisburgo. Calciomercato newsCalciomercato
Ufficiale il primo acquisto della Lazio nel mercato invernale 2026: dal Salisburgo arriva Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2003. Operazione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro. Prende il posto di Castellanos, venduto al West Ham
La Lazio batte un colpo. Dopo il blocco del mercato estivo e le cessioni di Castellanos al West Ham e di Guendouzi al Fenerbahce, è ufficiale il primo acquisto del 2026: Petar Ratkov dal Salisburgo. L'attaccante classe 2003 in stagione ha già segnato 12 gol in 29 presenze tra tutte le competizioni. Operazione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.
Leggi anche
Ora anche Sarri imparerà a conoscere Ratkov
In serata arriva anche Taylor
Ratkov è appena il primo colpo di un mercato invernale che si preannuncia scoppiettante. Per questa sera è previsto l'arrivo a Roma del centrocampista Kenneth Taylor dall'Ajax: altra operazione da circa 15 milioni di euro per il sostituto di Guendouzi, volato a Istanbul dopo aver giocato l'ultima partita contro la Fiorentina.