Dove vedere Milan-Genoa

I numeri di Milan e Genoa

Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide contro il Milan in Serie A (2N), le stesse gare senza sconfitta registrate nelle precedenti 10 partite contro i rossoneri (1V, 1N); in generale, negli ultimi 15 match contro il Milan in campionato il Grifone ha vinto solo una volta (4N, 10P): 2-1 al Meazza l'8 marzo 2020. Il Milan non ha mai perso in Serie A nelle sette sfide disputate contro il Genoa con Massimiliano Allegri in panchina (5V, 2N). Milan e Genoa hanno pareggiato le ultime due sfide al Meazza in campionato (3-3 il 5 maggio 2024 e 0-0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei rossoneri in Serie A: tra il 1976 e il 1981. Dopo aver perso la prima partita di questo campionato, il Milan è rimasto imbattuto nelle successive 16, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi; i rossoneri non conquistato una serie di imbattibilità più lunga in una singola stagione di Serie A da gennaio-maggio 2004 (19 in quel caso). Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N) e in tre di queste non ha subito gol. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 gare disputate al Meazza in Serie A nelle sfide contro Milan e Inter (3N, 14P), restando senza segnare nelle ultime due occasioni; il Grifone potrebbe non trovare la rete per almeno tre match di fila a San Siro per la prima volta dal periodo dicembre 2016-ottobre 2017 (serie di quattro). Il Genoa ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A (3V, 3N, 4P): 17 reti fatte e 18 gol incassati nel periodo.