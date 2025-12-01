Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti Live, news e video
Arrow-link
Arrow-link

Doué: "Un orgoglio essere il Golden Boy 2025, prima di me lo hanno vinto grandi giocatori"

golden boy

Il calciatore del Psg ha preso parte alla premiazione del Golden Boy 2025 a Torino: "Sono molto ognoglioso di ricevere questo riconoscimento, prima di me lo hanno vinto calciatori straordinari che hanno illuminato questo palcoscenico. Essere qui per me è un sogno", ha commentato su Sky Sport

È Desiré Doué il "Golden Boy 2025". Il calciatore del Psg è a Torino per prendere parte alla premiazione ed è intervenuto su Sky Sport prima dell'inizio della cerimonia: "Sono molto orgoglioso di ricevere questo riconoscimento. Se vado a vedere la lista dei vincitori ci sono Mbappé, Messi, giocatori straordinari che hanno illuminato questo palcoscenico. Essere qui per me oggi è un sogno". Il classe 2005 ha parlato poi del suo club: "Forse dire che il Psg che ha vinto la Champions è una delle più grandi squadre di sempre è un po' pretenzioso, però sicuramente è uno dei club più grandi al mondo e questa deve essere l'ambizione. Vincere la Champions è eccezionale ma segnare un gol in finale è una cosa che difficilmente riesci anche a sognare. Solo quando l'arbitro ha fischiato la fine ho realizzato che eravamo campioni d'Europa. Una cosa che resterà nel mio cuore e nel cuore di tutti i tifosi".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Doué: "Un vero orgoglio essere il Golden Boy 2025"

golden boy

Il calciatore del Psg ha preso parte alla premiazione del Golden Boy 2025 a Torino: "Sono molto...

Berardi: lesione di medio grado al flessore

sassuolo

Il Sassuolo perde Berardi: per l'attaccante, infortunatosi nella sfida contro il Como, gli esami...

Dove vedere Bologna-Cremonese

guida tv

La partita tra Bologna e Cremonese che chiude la 13^ giornata di Serie A si gioca lunedì 1...

Spalletti: "Yildiz può fare anche il centravanti"

juventus

Gli esami a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic hanno evidenziato una lesione di alto grado alla...

Vlahovic, lesione di alto grado a coscia sinistra

juventus

L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE