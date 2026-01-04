I toscani hanno chiuso l'accordo con il Viktoria Plzen per l'arrivo dell'attaccante nigeriano, Rafiu Durosinmi: operazione da 9 milioni più 2 di bonus. Sarà il colpo più caro della storia del Pisa

Il Pisa piazza il colpo. La squadra toscana, ultima in classifica con Fiorentina e Verona e tra i peggiori attacchi del campionato, sta per rinforzare l'attacco pescando dalla Repubblica Ceca: è in chiusura, infatti, l'accordo per Rafiu Durosinmi, centravanti 23enne del Viktoria Plzen. La trattativa per l'arrivo del nigeriano è impostata sulla base di 9 milioni di euro più 2 di bonus. L'attaccante diventerà l'acquisto più oneroso nella storia del club, battendo il primato di Henrik Larsen che resisteva dal 1990 (6.7 milioni).