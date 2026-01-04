Pisa, in chiusura l'accordo per Durosinmi del Viktoria Plzen. Le news di calciomercatoCalciomercato
I toscani hanno chiuso l'accordo con il Viktoria Plzen per l'arrivo dell'attaccante nigeriano, Rafiu Durosinmi: operazione da 9 milioni più 2 di bonus. Sarà il colpo più caro della storia del Pisa
Il Pisa piazza il colpo. La squadra toscana, ultima in classifica con Fiorentina e Verona e tra i peggiori attacchi del campionato, sta per rinforzare l'attacco pescando dalla Repubblica Ceca: è in chiusura, infatti, l'accordo per Rafiu Durosinmi, centravanti 23enne del Viktoria Plzen. La trattativa per l'arrivo del nigeriano è impostata sulla base di 9 milioni di euro più 2 di bonus. L'attaccante diventerà l'acquisto più oneroso nella storia del club, battendo il primato di Henrik Larsen che resisteva dal 1990 (6.7 milioni).
Chi è Durosinmi
Classe 2003, Durosinmi ha disputato una prima parte di stagione di alto livello col Viktoria Plzen: 13 gol in 30 presenze per lui, dopo aver già chiuso la scorsa annata a un passo dalla doppia cifra, con 9 centri in 22 partite. Il club ceco ha comprato l'attaccante nigeriano in prestito con riscatto fissato a 850 mila euro, nel gennaio del 2023, dal Karvina che lo aveva portato in Europa dopo le giovanili in patria con il Box2Box. Ora per lui si aprono le porte della Serie A.