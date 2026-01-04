Dalle potenziali entrate alle uscite. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Dazn della trattativa per Cancelo: "Noi non abbiamo grandi necessità, soprattutto questo è un mercato che offre poche opportunità - ha spiegato -. Siccome abbiamo un problema di recupero con Dumfries che sarà lontano almeno per un paio di mesi, è evidente che vogliamo vedere se questo mercato offre delle opportunità che possono portare a un giocatore di quelle caratteristiche che sia all'altezza anche degli compagni di squadra. Quindi si presenta questa opportunità, la stiamo approfondendo, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, siamo in una fase interlocutoria. Lui ha un contratto molto oneroso che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. È una situazione particolare, se ipotizziamo l'eventuale scambio sappiamo che loro sono alla ricerca di un difensore centrale. Quando entreremo nella negoziazione in modo più concreto valuteremo il da farsi".