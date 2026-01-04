Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Premier League, risultati e highlights: pareggiano Liverpool e Tottenham. Poker Brentford

premier

Dopo tre vittorie di fila il Liverpool si ferma sul 2-2 contro il Fulham dopo un finale pazzesco con due gol in pieno recupero. Pareggiano anche Tottenham (1-1 col Burnley) e Manchester United (1-1 col Leeds). Vince l’Aston Villa, che sale al 2° posto in attesa di City-Chelsea, a -6 dall’Arsenal capolista. Balzo del Brentford, che batte 4-2 l'Everton. Ecco gol, risultati e highlights della 20^giornata di Premier League

LA CLASSIFICA 

Premier League, 20^ giornata: i risultati di oggi

  • TOTTENHAM-SUNDERLAND 1-1

30' Davies (T), 80' Brobbey (S)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE 2-0

71' Bruno Guimaraes, 78' Thiaw

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • EVERTON-BRENTFORD 2-4

11',52',88' Igor Thiago (B), 50' Collins (B), 66' Beto (E), 91' Barry (E)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • FULHAM-LIVERPOOL 2-2

17' Wilson (F), 60' Wirtz (L), 95' Gakpo (L), 97' Reed (F)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • MANCHESTER CITY-CHELSEA, in diretta alle 18:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

 

I RISULTATI DI SABATO 3 GENNAIO
  • ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST 3-1

45'+1' Watkins (A), 49 e 73' McGinn (A), Gibbs-White (N)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BRIGHTON-BURNLEY 2-0

29' Rutter, 47' Ayari

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • WOLVERHAMPTON-WEST HAM 3-0

4' Arias, 31' Hee-chan, 41' Mané

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

  • BOURNEMOUTH-ARSENAL 2-3

10' Evanilson (B), 16' Gabriel Magalhães (A), 54',71' Rice (A), 76' Eli Junior Kroupi (B)

(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Capodanno su Sky: 4 partite di Premier League

Premier League

Un Capodanno da non perdere su Sky Sport con la Premier League: ben quattro le partite in...

Chelsea e United, pareggio in casa per entrambe

Premier League

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, il Chelsea impatta a Stamford Bridge contro il...

Premier League e Ligue 1: tutte le gare su Sky

guida tv

Turno infrasettimanale in Premier League che parte stasera con sei match e l’opzione Diretta Gol...

Arsenal e City ok nella 18^ giornata, stop Chelsea

Premier League

La 18^ giornata sorride alle big: il City vince 1-2 in casa del Nottingham e l'Arsenal batte il...

Premier show su Sky: oggi 7 partite LIVE

LA GUIDA TV

È già iniziato il weekend natalizio di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE