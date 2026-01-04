Premier League, risultati e highlights: pareggiano Liverpool e Tottenham. Poker Brentfordpremier
Dopo tre vittorie di fila il Liverpool si ferma sul 2-2 contro il Fulham dopo un finale pazzesco con due gol in pieno recupero. Pareggiano anche Tottenham (1-1 col Burnley) e Manchester United (1-1 col Leeds). Vince l’Aston Villa, che sale al 2° posto in attesa di City-Chelsea, a -6 dall’Arsenal capolista. Balzo del Brentford, che batte 4-2 l'Everton. Ecco gol, risultati e highlights della 20^giornata di Premier League
Premier League, 20^ giornata: i risultati di oggi
- TOTTENHAM-SUNDERLAND 1-1
30' Davies (T), 80' Brobbey (S)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE 2-0
71' Bruno Guimaraes, 78' Thiaw
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- EVERTON-BRENTFORD 2-4
11',52',88' Igor Thiago (B), 50' Collins (B), 66' Beto (E), 91' Barry (E)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- FULHAM-LIVERPOOL 2-2
17' Wilson (F), 60' Wirtz (L), 95' Gakpo (L), 97' Reed (F)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- MANCHESTER CITY-CHELSEA, in diretta alle 18:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST 3-1
45'+1' Watkins (A), 49 e 73' McGinn (A), Gibbs-White (N)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BRIGHTON-BURNLEY 2-0
29' Rutter, 47' Ayari
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- WOLVERHAMPTON-WEST HAM 3-0
4' Arias, 31' Hee-chan, 41' Mané
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- BOURNEMOUTH-ARSENAL 2-3
10' Evanilson (B), 16' Gabriel Magalhães (A), 54',71' Rice (A), 76' Eli Junior Kroupi (B)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)