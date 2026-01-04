Dopo tre vittorie di fila il Liverpool si ferma sul 2-2 contro il Fulham dopo un finale pazzesco con due gol in pieno recupero. Pareggiano anche Tottenham (1-1 col Burnley) e Manchester United (1-1 col Leeds). Vince l’Aston Villa, che sale al 2° posto in attesa di City-Chelsea, a -6 dall’Arsenal capolista. Balzo del Brentford, che batte 4-2 l'Everton. Ecco gol, risultati e highlights della 20^giornata di Premier League

LA CLASSIFICA