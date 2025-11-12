L’artista sardo è uscito il 17 ottobre con il singolo che precede il nuovo album (a quattro anni dall’ultimo). Si chiama 'Old Trafford', come “il teatro dei miei sogni”. Appassionato di calcio, tifa Juventus e prima di salire sul “treno della musica” ha fatto anche il telecronista. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider