Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

En?gma: "Ho fatto il telecronista, ora canto l'Old Trafford. Mio padre mi ricorda Vialli"

Barbara Grassi

L’artista sardo è uscito il 17 ottobre con il singolo che precede il nuovo album (a quattro anni dall’ultimo). Si chiama 'Old Trafford', come “il teatro dei miei sogni”. Appassionato di calcio, tifa Juventus e prima di salire sul “treno della musica” ha fatto anche il telecronista. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ