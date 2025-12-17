Le probabili formazioni di Psg-Flamengo

Psg-Flamengo, le probabili formazioni della finale di Coppa Intercontinentale
Alle 18 va in scena la finale della Coppa Intercontinentale tra Psg e Flamengo. Luis Enrique non può contare su Hakimi e in avanti gioca con Doué riferimento centrale. Tanti ex Serie A nell'11 di Filipe Luis che ha un dubbio in attacco tra Bruno Henrique e Gonzalo Plata: ecco le probabili formazioni
- Portiere: CHEVALIER
- Terzino destro: ZAIRE-EMERY
- Difensore centrale: MARQUINHOS
- Difensore centrale: PACHO
- Terzino sinistro: MENDES
- Mezzala destra: JOAO NEVES
- Centrocampista centrale: VITINHA
- Mezzala sinistra: FABIAN RUIZ
- Ala destra: BARCOLA
- Attaccante centrale: DOUÉ
- Ala sinistra: KVARATSKHELIA
- L'allenatore spagnolo deve fare a meno di Hakimi, impegnato in Coppa d'Africa: a destra in difesa dovrebbe giocare Zaire-Emery;
- nessun dubbio sul trio di centrocampo che sarà composto da Neves, Vitinha e Ruiz;
- in attacco Doué sarà il riferimento centrale, con Barcola e Kvara ai lati
- Portiere: ROSSI
- Terzino destro: VARELA
- Difensore centrale: DANILO
- Difensore centrale: LEO PEREIRA
- Terzino sinistro: ALEX SANDRO
- Centrocampista centrale: PULGAR
- Centrocampista centrale: JORGINHO
- Ala destra: CARRASCAL
- Trequartista centrale: DE ARRASCAETA
- Ala sinistra: EVERTON
- Attaccante: BRUNO HENRIQUE
- L'allenatore brasiliano è intenzionato a confermare la squadra che ha trionfato in Copa Libertadores, con Bruno Henrique favorito su Plata per guidare l'attacco;
- due ex Serie A come Pulgar e Jorginho formeranno la cerniera di centrocampo;
- al centro della difesa Danilo al fianco di Leo Pereira