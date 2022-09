Vittoria pesante del Milan a Marassi, 2-1 alla Sampdoria che vale l'aggancio al Napoli nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa. Un traguardo importante anche per Stefano Pioli, che diventa l'ottavo allenatore a raggiungere quota 650 punti in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (ovvero dal campionato 1994/95). Ricordate gli altri colleghi più vincenti? Il primato può cambiare in stagione… (Dati Opta)

