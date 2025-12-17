Psg-Flamengo 0-0 LIVE: Fabian, gol annullato

24' - Ammonito anche Alex Sandro
Psg-Flamengo, il risultato in diretta della finale di Coppa Intercontinentale
Psg e Flamengo si sfidano per la conquista della Coppa Intercontinentale allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi - vincitori della scorsa Champions League - hanno avuto accesso diretto alla finale, mentre i brasiliani - campioni in carica della Coppa Libertadores - hanno già eliminato Cruz Azul e Pyramids
PSG-FLAMENGO 0-0
PSG (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
FLAMENGO (4-2-3-1) : Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. All. Filipe Luis
Ammoniti: Jorginho, Alex Sandro
27' - Ritmi un po' più bassi in questa fase centrale del primo tempo cosa che favorisce il Flamengo che sembra una squadra più compassata rispetto al Psg
20' - Ammonito Jorginho
17' - Primo squillo del Flamengo che recupera palla in pressione e poi va allo conclusione con Pulgar, para Safonov
15' - Al momento è il Psg a fare fondamentalmente la partita, il Flamengo prova a difendere ma fatica a essere incisivo nell'ultimo terzo di campo
9' - Psg in vantaggio: segna Fabian Ruiz ma rete annullata
Dopo un disimpegno errato, con Rossi che rinvia abbandonando la porta per evitare un corner, Fabian Ruiz calcia a porta sguarnita e mette dentro ma dopo revisione VAR il gol viene annullato perché il pallone calciato dal portiere del Flamengo era uscito
7' - Ci prova Kang In dalla distanza dopo essersi accentrato e dopo aver calciato con il sinistro, conclusione potente ma centrale e facilmente parata da Rossi
4' - Psg vicino al vantaggio, Joao Neves si inserisce in occasione di una punizione laterale, calcia al volo all'altezza del secondo palo, pallone sull'esterno della rete
3' - Vitinha prova a sorprendere Rossi direttamente da calcio di punizione da distanza siderale ma il portiere del Flamengo è attento e blocca
Psg-Flamengo 0-0
Si parte,è iniziata la finale della Coppa Intercontinentale
Le squadre stanno entrando in campo
Squadre ancora nel tunnel ma tutto pronto per Psg-Flamengo
Il 29 novembre, il Flamengo è diventato la prima squadra brasiliana a vincere la Copa Libertadores quattro volte, con una vittoria per 1-0 sui rivali del Palmeiras grazie a un gol di testa del difensore Danilo
I brasiliani hanno perso solo una delle ultime 13 partite in tutte le competizioni (8 vittorie, 4 pareggi).
Il Flamengo ha vinto cinque delle ultime sette partite in una competizione FIFA (1 pareggio, 1 sconfitta)
Nel 2019, il Flamengo ha perso la finale della precedente edizione di questa competizione, per 1-0 contro il Liverpool – il suo allenatore Filipe Luís era un giocatore del club all'epoca e ha giocato in quella partita.
L'unico precedente incontro del PSG in una competizione FIFA con una squadra sudamericana risale alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, dove ha subito una sconfitta per 1-0 nella fase a gironi contro i brasiliani del Botafogo.
Questa è la prima partita in una competizione FIFA tra Paris Saint-Germain e Flamengo.
Lo spogliatoio del Flamengp
Psg a caccia della prima 'Intercontinentale'
Il PSG, 13 volte campione di Francia, punta invece a conquistare il primo trofeo globale della sua storia, nella stagione successiva alla storica vittoria della UEFA Champions League che gli ha garantito l’accesso alla Coppa Intercontinentale.
L'arrivo dei giocatori di Luis Enrique allo stadio
Il momento d'oro del Flamengo
Il club di Rio de Janeiro sta vivendo un momento straordinario, costellato di successi, e va a caccia del suo secondo titolo mondiale, a 44 anni di distanza dal trionfo per 3-0 sul Liverpool a Tokyo.
Il 'bunker' del Flamengo
Difesa del Flamengo solida e ben organizzata, che nello stesso periodo ha incassato appena cinque reti.
Lo spogliatoio del Paris Saint Germain
Nell'ultimo weekend il Psg si è imposto 3-2 sul campo del Metz, nella sedicesima giornata di Ligue 1. La squadra di Luis Enrique in campionato è seconda a -1 dal Lens capolista
Paris Saint Germain, un attacco 'stellare'
Attacco esplosivo peri il PSG, capace di segnare 19 gol nelle ultime sette partite disputate in tutte le competizioni.
Accesso diretto alla finale per il Psg, vincitore della scorsa edizione della Champions League
Il Flamengo in questa edizione della Coppa Intercontinentale ha già eliminato Cruz Azul e Pyramids
La formazione del Flamengo in grafica
La formazione del Psg in grafica
Le formazioni ufficiali
La partita si gioca allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar.
Alle 18 in campo Psg e Flamengo per la finale della Coppa Intercontinentale