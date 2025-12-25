Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la rubrica

La squadra ufficiale di Babbo Natale esiste per davvero

Marco Salami

Non hanno mai giocato più in alto della terza serie finlandese, ma sono seguiti e tifati un po' da tutto il mondo. Fondati dagli elfi (o almeno così dicono loro), Babbo Natale è il loro allenatore onorario vita natural durante. Hanno un motto: "Don't Stop Believing", mai smettere di crederci, come i bimbi col Natale. Nella loro storia c'è un'amichevole in Cina con Del Piero e Owen. E, se volete, del club potete diventarne soci

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ