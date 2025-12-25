La squadra ufficiale di Babbo Natale esiste per davvero

Non hanno mai giocato più in alto della terza serie finlandese, ma sono seguiti e tifati un po' da tutto il mondo. Fondati dagli elfi (o almeno così dicono loro), Babbo Natale è il loro allenatore onorario vita natural durante. Hanno un motto: "Don't Stop Believing", mai smettere di crederci, come i bimbi col Natale. Nella loro storia c'è un'amichevole in Cina con Del Piero e Owen. E, se volete, del club potete diventarne soci