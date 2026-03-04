Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Offerte Sky
Lazio-Atalanta, Sarri: "Dispiace per il 2-2, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di alto livello, dispiaciuti per il risultato ma con i tifosi allo stadio l'avremmo portata a casa". Sugli alti e bassi della Lazio: "Ci manca continuità perché abbiamo avuto sempre molti infortuni, la squadra dà segnali di competitività ma deve farlo sempre"

CRONACATABELLONE - PAGELLE

Così come Palladino anche Maurizio Sarri si dice soddisfatto della prestazione della sua squadra, ma un po' rammaricato per il 2-2 maturato all'Olimpico con l'Atalanta capace di rimontare due volte: "Siamo soddisfatti per la prestazione perché in un momento difficile abbiamo fatto una prestazione di alto livello - spiega a Mediaset - Siamo rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andiamo a Bergamo a giocarci la qualificazione e se facciamo una prestazione come questa possiamo farcela". Una Lazio che in campionato fatica: "La classifica è figlia di un periodo e un'annata in cui abbiamo anche sofferto l'assenza di tanti giocatori - dice ancora - La squadra dà segnali di competitività ma dobbiamo essere più continui sperando di avere i giocatori quasi tutti a disposizione, abbiamo fatto 5 o 6 mesi con meno 6 o 7 giocatori".

"Sensazione triste senza tifosi allo stadio"

Dele Bashiru determinante con le sue incursioni, Taylor dà qualità al palleggio: "La scelta di attaccare di più con Dele Bashiru piuttosto che con Taylor è dipesa dalle loro caratteristiche. Dele va forte in velocità sui 30 metri, Taylor ha meno gamba, quindi le incursioni erano preparate per Dele. Taylor lo fa meno per caratteristiche fisiche". Quanto all'Olimpico nuovamente vuoto per la protesta dei tifosi (accampati fuori dallo stadio) contro la società: "La squadra purtroppo, e dico purtroppo, si sta abituando a questo tipo di situazione nello stadio - dice rammaricato - E' brutto a dirsi perché è una sensazione triste, e ci rimane la sensazione che se stasera ci fossero stati i tifosi l'avremmo portata in fondo".

