Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di alto livello, dispiaciuti per il risultato ma con i tifosi allo stadio l'avremmo portata a casa". Sugli alti e bassi della Lazio: "Ci manca continuità perché abbiamo avuto sempre molti infortuni, la squadra dà segnali di competitività ma deve farlo sempre"

Così come Palladino anche Maurizio Sarri si dice soddisfatto della prestazione della sua squadra, ma un po' rammaricato per il 2-2 maturato all'Olimpico con l'Atalanta capace di rimontare due volte: "Siamo soddisfatti per la prestazione perché in un momento difficile abbiamo fatto una prestazione di alto livello - spiega a Mediaset - Siamo rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andiamo a Bergamo a giocarci la qualificazione e se facciamo una prestazione come questa possiamo farcela". Una Lazio che in campionato fatica: "La classifica è figlia di un periodo e un'annata in cui abbiamo anche sofferto l'assenza di tanti giocatori - dice ancora - La squadra dà segnali di competitività ma dobbiamo essere più continui sperando di avere i giocatori quasi tutti a disposizione, abbiamo fatto 5 o 6 mesi con meno 6 o 7 giocatori".