In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana. Uno dei momenti più toccanti ha visto come protagonista Sara Didar, attaccante 21enne che durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Australia non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della situazione in patria.

Davanti ai giornalisti la giovane calciatrice ha raccontato la preoccupazione che accomuna tutta la squadra: “Ovviamente siamo tutte molto angosciate per quello che sta succedendo in Iran, preoccupate per le nostre famiglie, i nostri cari”, ha spiegato Didar con la voce rotta dall’emozione. La nazionale iraniana era arrivata in Australia prima dell’escalation militare. Alla fine della conferenza stampa, la giovane attaccante ha provato a lanciare anche un messaggio di speranza: “Spero davvero che il mio Paese possa avere buone notizie in futuro. E spero che il mio Paese possa restare forte e vivo”.