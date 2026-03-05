Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Guerra in Iran, calciatrice trattiene le lacrime in sala stampa

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana. Uno dei momenti più toccanti ha visto come protagonista Sara Didar, attaccante 21enne che durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Australia non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della situazione in patria.

GUERRA IRAN, NEWS LIVE E RIPERCUSSIONI SULLO SPORT

Davanti ai giornalisti la giovane calciatrice ha raccontato la preoccupazione che accomuna tutta la squadra: “Ovviamente siamo tutte molto angosciate per quello che sta succedendo in Iran, preoccupate per le nostre famiglie, i nostri cari”, ha spiegato Didar con la voce rotta dall’emozione. La nazionale iraniana era arrivata in Australia prima dell’escalation militare. Alla fine della conferenza stampa, la giovane attaccante ha provato a lanciare anche un messaggio di speranza: “Spero davvero che il mio Paese possa avere buone notizie in futuro. E spero che il mio Paese possa restare forte e vivo”. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La calciatrice iraniana trattiene le lacrime

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana....

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE