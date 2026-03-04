Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia pareggiata all'Olimpico rimontando due volte la Lazio: "Il risultato è giusto e meritato, nel primo tempo potevamo essere più cinici ma nel secondo mi è piaciuta la reazione sui loro gol e l'abbiamo ripresa. Discorso aperto, vogliamo la finale, ci giochiamo il secondo tempo in casa nostra" CRONACA - TABELLONE - PAGELLE

E' sodddisfatto Raffaele Palladino per il 2-2 dell'Olimpico, ottenuto rimontando due volte la Lazio, nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona partita contro una buonissima squadra, quando affronti le squadre di Sarri è bello giocarci contro perché hanno qualità e ti mettono in difficoltà - dice a Mediaset - Abbiamo disputato un ottimo primo tempo in cui abbiamo avuto occasioni, abbiamo colpito una traversa e dovevamo essere più cinici. Nel secondo tempo siamo andati sotto due volte e siamo stati bravi a riprendere la Lazio, è un risultato giusto e meritato".

"Ci teniamo alla finale, qualificazione al 50%" Qualificazione che resta in bilico ma al ritorno ci sarà il supporto del pubblico atalantino: "Abbiamo giocato il primo tempo, ora c'è il secondo in casa nostra - dice ancora Palladino - La partita è aperta c'è il cinquanta percento di possibilità di passare, è tutto aperto, ci teniamo ad arrivare in finale, il ritorno sarà tra un po' di tempo, prendiamoci la prova di stasera che ci dà fiducia per il campionato e noi restiamo in tre competizioni e questo ci dà soddisfazione, è molto bello ma è anche stancante, dobbiamo recuperare energie".

"Musah e Samardzic? Benissimo, da loro mi aspetto tanto" A testimonianza della qualità della rosa dell'Atalanta, due nomi, Musah e Samardzic determinanti in questa gara: "Musah ha giocato un po' meno e adesso sta avendo più spazio senza Ederson, è proprio da giocatori come lui che mi aspetto che diano qualcosa in più - conclude - Samardzic adesso sta avendo continuità, a me piace molto perché si mette bene tra le linee, lui fa bene fino ai 70 metri e negli ultimi 25 deve fare di più, può fare qualche gol in più e qualche assist in più e da lui mi aspetto questo miglioramento, ma lui lo sa".