Quando San Siro s'illuminò di rosso Valentino

Alfredo Corallo

L'ultimo imperatore della moda, scomparso lunedì a 93 anni, aprì a Milano la cerimonia inaugurale di Italia '90 con una sfilata diventata iconica. Ma è stato anche un super appassionato di sci, vestendo alcune tra le più grandi stelle dello sport. Un ricordo di Valentino Garavani per Sky Sport Insider 

