Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cristiano Ronaldo, vandalizzata la sua statua a Madeira

PORTOGALLO

Tensione a Funchal sull'isola di Madeira, dove è cresciuto Cristiano Ronaldo. La statua dedicata al fuoriclasse portoghese è stata data alla fiamme da un giovane che ha successivamente condiviso il video sui social. Identificato dalla polizia, l'autore del folle gesto non è tuttavia riuscito nel suo intento: il monumento non ha riportato danni significativi

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Follia a Funchal, capoluogo di Madeira dove è nato e cresciuto Cristiano Ronaldo. E proprio in suo onore, l'arcipelago situato nell'Oceano Atlantico sfoggia un museo dedicato al suo illustrissimo concittadino e una statua adiacente all'ingresso. Proprio il monumento di CR7, tuttavia, è stato dato alle fiamme da un giovane che ha successivamente condiviso il video sui social. Già identificato dalla polizia, il ragazzo viene immortalato mentre cosparge di benzina la statua e le dà fuoco che, fortunatamente, si spegne immediatamente senza causare danni significativi. Come riportano i media portoghesi, l'uomo è stato immediatamente identificato dalla polizia che indaga sulle motivazioni del gesto.

La statua di Cristiano Ronaldo a Madeira (Ansa)
La statua di Cristiano Ronaldo a Madeira (Ansa)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 22 gennaio, l’Europa League su Sky e NOW con 18 partite da seguire live anche con Diretta...

Napoli, il mercato resta a saldo zero a gennaio

Calciomercato

Il mercato del Napoli resta a saldo zero. Il Consiglio straordinario della Figc ha infatti...

Gasperini: "Stoccarda un'occasione per i giovani"

ROMA

Vigilia della gara di Europa League contro lo Stoccarda (domani alle 21 su Sky), in casa Roma....

Dove vedere Juventus-Benfica

guida tv

Oggi alle 21 appuntamento con Juve-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime...

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in casa l'Athletic Bilbao, partita da seguire in diretta...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE