Follia a Funchal, capoluogo di Madeira dove è nato e cresciuto Cristiano Ronaldo. E proprio in suo onore, l'arcipelago situato nell'Oceano Atlantico sfoggia un museo dedicato al suo illustrissimo concittadino e una statua adiacente all'ingresso. Proprio il monumento di CR7, tuttavia, è stato dato alle fiamme da un giovane che ha successivamente condiviso il video sui social. Già identificato dalla polizia, il ragazzo viene immortalato mentre cosparge di benzina la statua e le dà fuoco che, fortunatamente, si spegne immediatamente senza causare danni significativi. Come riportano i media portoghesi, l'uomo è stato immediatamente identificato dalla polizia che indaga sulle motivazioni del gesto.