Superlega, Barça lascia il progetto: resta il Real

Il Barcellona ha ufficializzato il ritiro dalla Superlega, un progetto destinato a rivoluzionare il calcio europeo e ormai sostenuto solo dal Real Madrid e dal suo presidente, Florentino Pérez. L'annuncio arriva diversi mesi dopo la decisione della Corte d'Appello di Madrid che ha confermato che nel 2021 la UEFA aveva "abusato della sua posizione dominante" tentando di impedire la creazione di questa competizione, pensata per fare concorrenza alla Champions League. All'epoca, sotto la pressione pubblica e istituzionale, molti club che avevano aderito al progetto si erano ben presto ritirati. Non il Barcellona e il Real Madrid, che ora si ritrova isolato in questa battaglia che considera "essenziale" per "salvare il calcio europeo".