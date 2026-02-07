Superlega, Barça lascia il progetto: resta il Real

Offerte Sky
Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto. Resta solo il Real Madrid

il comunicato

In un comunicato ufficiale, il club catalano ha annunciato il ritiro dal progetto Superlega, in cui ora resta solo il Real Madrid di Florentino Perez. Cinque anni fa, l'annuncio della nascita di una nuova competizione, da parte di 12 club tra cui Juve, Inter e Milan. Poi il progressivo abbandono del progetto, con solo le due big di Spagna ancora coinvolte. Ora l'uscita ufficiale del Barça

Il Barcellona ha ufficializzato il ritiro dalla Superlega, un progetto destinato a rivoluzionare il calcio europeo e ormai sostenuto solo dal Real Madrid e dal suo presidente, Florentino Pérez. L'annuncio arriva diversi mesi dopo la decisione della Corte d'Appello di Madrid che ha confermato che nel 2021 la UEFA aveva "abusato della sua posizione dominante" tentando di impedire la creazione di questa competizione, pensata per fare concorrenza alla Champions League. All'epoca, sotto la pressione pubblica e istituzionale, molti club che avevano aderito al progetto si erano ben presto ritirati. Non il Barcellona e il Real Madrid, che ora si ritrova isolato in questa battaglia che considera "essenziale" per "salvare il calcio europeo". 

Superlega, il comunicato del Barça

"L'FC Barcellona desidera informare di aver ufficialmente notificato oggi alla European Super League Company ed ai club interessati il suo ritiro dal progetto della Superlega europea", ha scritto il club catalano in un comunicato. 

