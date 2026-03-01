Dove vedere Sassuolo-Atalanta

La partita tra Sassuolo e Atalanta della 27^ giornata di Serie A si gioca domenica 1 marzo alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Sassuolo-Atalanta valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 marzo alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Atalanta

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Atalanta (3P): un successo in più rispetto alle prime 17 gare contro i bergamaschi nel torneo; inoltre, dopo il 3-0 dello scorso 9 novembre, i neroverdi possono vincere due partite di fila contro questa avversaria per la seconda volta nella competizione, dopo il 2013/14.

L'Atalanta non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), dopo che aveva vinto quattro gare esterne consecutive contro questa avversaria. Nonostante abbia tenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare di Serie A contro l'Atalanta, il Sassuolo ha subito una media di 2,4 reti a partita nelle 20 sfide più recenti contro i bergamaschi nella competizione (47 centri incassati nel parziale). L'Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A, pareggiando le altre due: solo l'Inter vanta una serie di imbattibilità in corso più lunga (14 partite) rispetto a quella dei bergamaschi (nove) in campionato. Solo l'Inter ha guadagnato più punti (15) rispetto a Sassuolo (12) e Atalanta (13) nelle ultime cinque giornate di Serie A; inoltre, soltanto i meneghini hanno vinto più gare (cinque) rispetto a neroverdi e bergamaschi nel periodo (entrambe a quota quattro). Il Sassuolo non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare di campionato, in cui ha trovato esattamente quattro sconfitte e quattro successi, comprese le due partite più recenti, contro Udinese e Hellas Verona.