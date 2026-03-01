La partita Cremonese-Milan valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 marzo alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Milan

Dopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri nel torneo (1V, 2N). Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993. La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (12 - 4N, 8P), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 12 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 10 volte. La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questa stagione di Serie A: sei su 12 (2V, 4P), tre dei quali per 0-0 (altro record, al pari di Lecce e Pisa). La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre gare allo Zini in campionato e solo una volta ha registrato quattro partite casalinghe senza gol all'attivo in una singola stagione di Serie A: tra ottobre 2022 e gennaio 2023. La Cremonese potrebbe diventare solo la terza squadra neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il Milan in una singola stagione di Serie A.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2022 (contro Bologna e Torino, due 0-0 in quel caso).