Lucidissimo e con una soddisfazione misurata, Cristian Chivu si presenta a fine gara per analizzare il successo contro il Genoa arrivato dopo l'eliminazione in Champions League: "Era importante, lo sapevamo, per questo fine stagione, ci prendiamo questi tre punti arrivati contro una squadra in salute e che sa mettere in difficoltà - spiega - Dovevamo ritrovare energie e l'ambizione per dare continuità a ciò che avevamo fatto fino a questo momento". Bonny uscito malconcio e Dimarco, invece, che continua a stupire: "Bonny, non so come sta, vedremo. Dimarco sta facendo del suo meglio ed è un apporto importante per quelle che sono le nostre ambizioni". In conferenza stampa, invece, glissa sul derby come match point Scudetto: "E' troppo lontano, sto pensando al Como, è la gara più importante".