Le partite di Serie A di oggi

Quattro gli appuntamenti della domenica della 27^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Cremonese-Milan e si prosegue alle 15 con Sassuolo-Atalanta; alle 18.00 c'è Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Matteo Petrucci. La sera, alle 20.45, è il momento di Roma-Juventus.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano e Paolo Assogna ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini.