Le partite di Serie A di oggi

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 27^ giornataguida tv
Oggi, domenica 1 marzo, si scende in campo per la 27^ giornata di Serie A. Alle 18.00 appuntamento con Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW .Tutti gli appuntamenti della domenica di Serie A
Quattro gli appuntamenti della domenica della 27^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Cremonese-Milan e si prosegue alle 15 con Sassuolo-Atalanta; alle 18.00 c'è Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Matteo Petrucci. La sera, alle 20.45, è il momento di Roma-Juventus.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano e Paolo Assogna ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 1 marzo
- Dalle 12: La Casa dello Sport – Day – con Sara Benci, Michele Padovano e Paolo Assogna
- Dalle 15.30: Sky Sunday Football – con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi
- Alle 18: TORINO-LAZIO, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Matteo Petrucci
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club – con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A – con Leo Di Bello, Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti