lo speciale
Sulle orme del 'Drago': perché Aleksandar Stankovic non è più solo 'il figlio di Dejan'
Di Aleksandar Stankovic si può dire di certo una cosa: si sbaglia chi ancora lo definisce ‘il figlio di Stankovic’. La conferma arriva dal campo ma non solo: su Sky Sport, lo speciale dedicato al talento del Brugge per cui l'Inter ha ancora la recompra. Storia di un cognome, sì, ma anche di una grandissima unità familiare
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi