Inghilterra, il Ct Tuchel prolunga fino al 2028

Il Ct inglese resterà alla guida della nazionale dei Tre Leoni fino al 2028, adesso è ufficiale: Thomas Tuchel sarà dunque in panchina anche all’Europeo del 2028, che si svolgerà nel Regno Unito e in Irlanda. Altri due anni come commissario tecnico di Kane e Bellingham, dunque, per Tuchel che ha guidato l’Inghilterra alla qualificazione al Mondiale 2026 con 8 vittorie su 8 partite. “Sono orgoglioso di prolungare -ha detto Tuchel- e non vedo l’ora di guidare l’Inghilterra ai Mondiali”

Il prolungamento del contratto era atteso, adesso è ufficiale. La FA (Football Association) ha annunciato Thomas Tuchel resterà commissario tecnico dell' Inghilterra fino al 2028. L'attuale accordo dell’allenatore tedesco sarebbe scaduto al termine dell'imminente Coppa del Mond o, in programma in estate negli Stati Uniti , in Messico e in Canada : i vertici federali però hanno deciso di anticipare i tempi dopo l'ottima campagna di qualificazione disputata dalla nazionale dei 'Tre Leoni' (8 vittorie su 8 partite) , e forse anche preoccupati per il corteggiamento del Manchester United , alla ricerca di un nuovo allenatore permanente dopo l'esonero di Ruben Amorin, sostituito fino al termine della stagione da Michael Carrick.

Tuchel resta dunque alla guida della nazionale anche per gli Europei del 2028 , che si disputeranno nel Regno Unito e in Irlanda , con semifinali e finale in programma a Wembley . Un progetto a lungo termine che ha convinto l'allenatore ex Chelsea e Bayern Monaco , 52 anni, entusiasta di poter guidare l'Inghilterra anche nella rassegna continentale "casalinga". Tuchel sarà presente questa sera a Bruxelles per il sorteggio della Nations League .

Tuchel: "Orgoglioso, Ct inglese è lavoro da sogno"

"Sono molto felice e orgoglioso di prolungare con l’Inghilterra -le parole Tuchel in una nota dell'FA- Non è un segreto per nessuno che ho amato ogni minuto trascorso finora lavorando con i miei giocatori e collaboratori, e non vedo l'ora di guidarli alla Coppa del Mondo. È un'opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso anche il Paese. Ho ricevuto così tanto supporto da tutti i miei colleghi della FA e dai tifosi ovunque io vada, che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare a svolgere questo lavoro da sogno. Euro 2028 sarà un torneo davvero speciale e come allenatore non c'è niente di più desiderabile che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile."