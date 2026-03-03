Il GP Australia (in programma questo weekend) non dovrebbe subire ritardi o modifiche, nonostante il caos logistico legato ai tanti voli cancellati dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente. Travis Auld, Chief Executive Officer del GP Australia, ha assicurato che "i piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono loro ad aver avuto la priorità sugli arrivi e quindi non dovrebbe esserci nessuna sorpresa. Molti piloti e membri dello staff sono già a Melbourne, alcuni devono ancora arrivare, ma tutto sarà comunque pronto in tempo", ha dichiarato al canale Channel Nine