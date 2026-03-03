Guerra in Iran, le news di oggi LIVE e le ripercussioni sullo sport
Quarto giorno di conflitto in Medio Oriente. L'esercito israeliano è entrato in Libano via terra, nuovi raid a Teheran e Beirut contro infrastrutture militari. L'Iran risponde con missili e droni su Israele ed Emirati Arabi. Colpita ambasciata statunitense a Riad. De La Fuente: "Se non si ferma la guerra, la Finalissima si gioca altrove". Il presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj: "Non possiamo aspettarci di guardare alla Coppa del Mondo con speranza"
Posticipate le partite della Champions asiatica
L'Asian Football Confederation (AFC) ha ufficialmente posticipato a data da destinarsi le gare a eliminazione diretta della Champions League Elite (la Champions asiatica) previste nella regione Ovest. Nel post qui sotto, l'Al Ahli (club in cui giocano tra gli altri anche gli ex Serie A Kessié, Ibanez e Demiral, oltre Mahrez ex Manchester City) annuncia ufficialmente il rinvio del match della Champions asiatica contro i qatarioti dell'Al-Duhail
Presidente federcalcio iraniana: "Non possiamo guardare al Mondiale con speranza"
In un'intervista rilasciata alla piattaforma sportiva iraniana Varzesh3, il presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato: "Ciò che è certo è che dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare alla Coppa del Mondo con speranza"
Da Verratti a Retegui: gli italiani che giocano nel Golfo
Considerando i sette Stati arabi che confinano con il Golfo Persico (Bahrein, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), ci sono diversi calciatori e allenatori italiani attualmente impegnati in Paesi interessati dal conflitto in Medio Oriente
- Qatar: Marco Verratti, Ibrahima Bamba (Al-Duhail SC) e Roberto Mancini (allenatore Al-Sadd)
- Arabia Saudita: Mateo Retegui (Al-Qadsiah) e Simone Inzaghi (allenatore Al-Hilal)
- Emirati Arabi Uniti: Igor Coronado (Sharjah) e Daniel Bessa (Al-Bataeh)
Crisi Iran: gli italiani nell'area e quali sono stati i campionati sospesiVai al contenuto
Le ripercussioni della guerra sul calcio
Il conflitto in Medio Oriente sta provocando ripercussioni anche sul mondo del calcio
- La Asian Football Confederation (AFC) ha ufficializzato la sospensione immediata di tutte le partite delle competizioni interne per club nella regione Ovest
- Posticipate a data da destinarsi anche le gare a eliminazione diretta della Champions League Elite (la Champions asiatica) previste nella regione Ovest
- Resta da capire cosa succederà con la Nazionale iraniana, qualificata al Mondiale che inizierà il prossimo giugno e che si giocherà in parte negli Stati Uniti
F1, nessun ritardo previsto per il GP Australia
Il GP Australia (in programma questo weekend) non dovrebbe subire ritardi o modifiche, nonostante il caos logistico legato ai tanti voli cancellati dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente. Travis Auld, Chief Executive Officer del GP Australia, ha assicurato che "i piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono loro ad aver avuto la priorità sugli arrivi e quindi non dovrebbe esserci nessuna sorpresa. Molti piloti e membri dello staff sono già a Melbourne, alcuni devono ancora arrivare, ma tutto sarà comunque pronto in tempo", ha dichiarato al canale Channel Nine
Finalmente il Mondiale! Prendete appunti, qui il CALENDARIO e gli orari della F1 2026Vai al contenuto
Finalissima 2026, le possibili città in caso di spostamento
Il bombardamento dell'Iran e la risposta di Teheran hanno spinto il Qatar a fermare tutte le partite di calcio nel Paese, da qui nascono i dubbi di Spagna e Argentina sulla possibilità di giocare la Finalissima il 27 marzo a Doha (che vede di fronte i campioni del mondo contro i campioni d'Europa). La partita potrebbe quindi essere spostata in un'altra città: secondo i media spagnoli, le sedi possibili potrebbero essere Miami o una capitale europea come Londra o Parigi
De La Fuente: "Se non si ferma la guerra, la finalissima si gioca altrove"
"Si sta trattando a diversi livelli, la prima speranza è che si fermi la guerra. Ma in caso contrario, bisognare giocare in altra sede": così il ct della Spagna, De La Fuente, ha parlato del rischio spostamento della finalissima Argentina-Spagna, in programma a Doha il prossimo 27 marzo (match che sarà trasmesso in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8)
Finalissima 2026, il 27 marzo Spagna-Argentina sarà in esclusiva su Sky SportVai al contenuto
Gli sviluppi delle ultime ore: truppe Idf entrano in Libano
La situazione sul campo e nei cieli del Medio Oriente continua a evolversi rapidamente. Nelle primissime ore della mattinata odierna si sono registrati i seguenti sviluppi:
Nuovi raid a Teheran e Beirut
- Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato l'inizio di una nuova ondata di attacchi mirati contro infrastrutture militari a Teheran e, simultaneamente, a Beirut, dove le truppe di terra israeliane sono state dispiegate in posizioni difensive avanzate entrando in Libano
- Due droni iraniani hanno colpito l'ambasciata americana a Riad che è andata a fuoco. Colonna di fumo al centro della capitale saudita. Allarme per le sedi diplomatiche Usa in Medio Oriente: chiude 'fino a nuovo avviso' quella del Kuwait
Evacuazioni diplomatiche in massa
- Il Dipartimento di Stato USA ha diramato l'ordine immediato per tutto il personale governativo non essenziale di lasciare Bahrain, Giordania e Iraq
- Contemporaneamente, è stato emesso un avviso urgente che intima ai cittadini americani di abbandonare immediatamente altri dodici Paesi dell'area interessata dal conflitto
"Fuomo amico" nei cieli del Kuwait: abbattuti tre F-15
- Il comando militare americano ha segnalato l'abbattimento accidentale di tre caccia statunitensi F-15 nel cielo del Kuwait da parte delle difese aeree alleate ("fuoco amico")
- Tutti i membri degli equipaggi si sono salvati e sono stati recuperati
Cosa sappiamo sul conflitto in Medio Oriente: i 4 punti principali
Negli ultimi due giorni, la crisi in Medio Oriente ha subito una drammatica accelerazione, sfociando in un conflitto aperto su larga scala. Ecco la sintesi suddivisa in 4 punti essenziali
L'offensiva congiunta contro l'Iran
- A partire dal 28 febbraio, le forze armate di Stati Uniti e Israele hanno lanciato una massiccia e coordinata campagna militare denominata dal Pentagono "Operation Epic Fury"
- L'offensiva ha lo scopo di colpire obiettivi strategici in Iran, tra le conseguenze si registrano crescenti tensioni in Medio Oriente e la recente uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei e di sua moglie
L'obiettivo inseguito dagli Stati Uniti
- Trump ha dichiarato che la guerra durerà "quattro settimane o meno"
- Il presidente degli Stati Uniti ha confermato pubblicamente che lo scopo formale della campagna militare (che ha comportato raid aerei su decine di città iraniane) è il cambio di regime a Teheran
La rappresaglia e il blocco navale
- Le forze iraniane hanno risposto colpendo con droni e missili le installazioni militari statunitensi nei Paesi del Golfo (inclusa un'ambasciata a Riad)
- L'Iran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale e vitale per il commercio mondiale di petrolio
Il bilancio di vittime e feriti
- Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, i bombardamenti hanno causato oltre 550 vittime in Iran
- Il Dipartimento della Difesa americano ha confermato la morte di 6 soldati statunitensi e il ferimento di altri 18 nel corso degli attacchi di rappresaglia