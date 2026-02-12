La Nations League è pronta alla sua quinta edizione: solito meccanismo con quattro leghe (A, B, C e D) e quattordici gironi totali. Nel sorteggio di Bruxelles l'Italia parte dalla seconda fascia della Lega A. Appuntamento per oggi — giovedì 12 febbraio — alle 18: tutti gli aggiornamenti sul liveblog di SkySport.it TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA NATIONS LEAGUE

In principio vinse il Portogallo di CR7, nella prima edizione del torneo europeo che si prefissava come scopo quello di sostituire le tante amichevoli durante le stagioni sportive. Poi vittorie per Francia, Spagna e ancora per il Portogallo, con l'Italia che ha chiuso due volte al terzo posto. Meccasnismo classico con le quattro leghe e i vari gironi. L'edizione 2026/27 è alle porte. E si parte dal sorteggio.

Il sorteggio per la nuova edizione della Nations League si svolgerà a Bruxelles oggi - giovedì 12 febbraio - alle ore 18.

L'Italia è in seconda fascia (ma della Lega A) Gli azzurri, che nella passata edizione hanno raggiunto i quarti di finale, saranno impegnati anche quest’anno nella Lega A e si presenteranno al sorteggio in seconda fascia in compagnia di Olanda, Danimarca e Croazia. Come sono state create le fasce? Semplice: i risultati della scorsa edizione hanno creato una classifica unica finale dalla posizione 1 (i vincitori, cioè il Portogallo) alla posizione 54. Le fasce sono state divise di quattro nazionali in quattro nazionali. L'Italia ha chiuso al quinto posto complessivo e, dunque, ecco perchè è nella seconda fascia della prima lega.

Le squadre di ogni Lega e le fasce di ogni Lega Lega A Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: ITALIA, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia Lega B Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele

Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina

Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d'Irlanda, Romania

Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo Lega C Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan

Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia

Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia

Fascia 4*: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino Lega D Fascia 1*: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo

Fascia 2: Liechtenstein, Andorra * Le posizioni in bilico saranno decise dopo gli spareggi della Nations League 2024/25 a marzo 2026 tra Lettonia/Gibilterra e Lussemburgo/Malta. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Attenzione alle "condizioni di sorteggio" Come spesso accade nelle competizioni Uefa, ci sono delle discriminanti da dover osservare. Ad esempio, in base alle decisioni del Comitato Esecutivo Uefa, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Detto ciò, non possono verificarsi altri scontri vietati perché le squadre interessate non giocano nella stessa lega. Inoltre, un girone può comprendere al massimo una coppia di squadre che sono state identificate come "eccessivamente distanti" (otto ore o più di viaggio in base ai tempi per il volo diretto, più 90 minuti per le operazioni a terra). infine, ci sono anche sette nazioni presentano un rischio medio o elevato di condizioni climatiche rigide in inverno: Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia. Possono essere sorteggiate nello stesso girone al massimo due di queste nazioni.

Il meccanismo della Nations League Le 54 federazioni che partecipano alla UEFA Nations League 2026/27 sono suddivise in quattro leghe. I sorteggi delle Leghe A, B e C formeranno quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone. Il sorteggio della Lega D forma due gironi da tre squadre: qui ogni squadra gioca quattro partite (due in casa e due in trasferta) contro le altre due nazioni del girone. Come per l'edizione precedente, le prime due classificate di ognuno dei quattro gironi della Lega A si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B, mentre la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Tra leghe B, C e D si svolgerà il meccanismo della scorsa edizione di promozioni, retrocessioni e spareggi.

Tutte le date della Nations League 2026/27 Sorteggio fase a leghe : 12 febbraio 2026

: 12 febbraio 2026 Prima giornata : 24-26 settembre 2026

: 24-26 settembre 2026 Seconda giornata : 27-29 settembre 2026

: 27-29 settembre 2026 Terza giornata : 30 settembre-3 ottobre 2026*

: 30 settembre-3 ottobre 2026* Quarta giornata : 4-6 ottobre 2026

: 4-6 ottobre 2026 Quinta giornata : 12-14 novembre 2026

: 12-14 novembre 2026 Sesta giornata : 15-17 novembre 2026

: 15-17 novembre 2026 Quarti di finale Lega A : 25-30 marzo 2027

: 25-30 marzo 2027 Spareggi per le leghe A/B e B/C : 25-30 marzo 2027

: 25-30 marzo 2027 Finals : 9-13 giugno 2027

: 9-13 giugno 2027 Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028