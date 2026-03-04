La situazione in Medio Oriente ha conseguenze anche in Eurolega. Due partite tra Maccabi e Hapoel Tel Aviv e tra Partizan Belgrado e Dubai, in programma giovedì, sono state sospese. A comunicarlo è stata la stessa Eurolega con un comunicato ufficiale. "Acausa dell'attuale situazione nella regione e della conseguente impossibilità di viaggiare a seguito della chiusura temporanea dello spazio aereo. Euroleague Basketball valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le partite", è stato reso noto.