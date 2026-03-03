Chivu: "Col Como mai facile. Derby? Saremo pronti"

L'allenatore dell'Inter commenta il pareggio di Como nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Gara non bella, ci hanno messo in difficoltà e abbiamo cambiato modo di giocare ma i ragazzi l'hanno interpretata abbastanza bene anche se oggi non era semplice". Ora il derby: "Abbiamo il tempo di prepararlo e saremo pronti per questa partita"

Uno 0-0 che permette all'Inter di avere il vantaggio di giocare in casa al ritorno, Cristian Chivu commenta il risultato del match di Como nella semifinale d'andata nella Coppa Italia: "Avevamo qualche emergenza, abbiamo dovuto fare qualche cambio. Per la prima volta abbiamo giocato con due trequartisti dietro una punta e cambiato modo di difendere cercando di andare a prenderli a uomo - dice a Mediaset - Loro con due attaccanti che non sono attaccanti ci mettevano in difficoltà in mezzo al campo. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare". Continua a pesare l'assenza di Lautaro e un Thuram non propriamente brillante: "Oggi avevamo due attaccanti disponibili, abbiamo deciso di fare un po' e un po'. Dobbiamo fare di necessità virtù e direi che i ragazzi sono stati bravi a percepire la difficoltà . L'hanno interpretata abbastanza bene, anche se non è stata una partita da Inter né bella da vedere".

"Saremo pronti per il derby, abbiamo tempo per prepararlo"

Ed ancora nello specifico della gara: "E' stata una partita di attesa da parte di tutte e due, loro diventavano con una difesa 5 e non è stata bella perché non trovavi lo spunto necessario - spiega - Siamo stati bravi a leggerli e a cercare di mettere le nostre qualità, ma oggi non era semplice. Era la prima volta con una costruzione col doppio play, se non lavori è difficile. Per il derby non lo so, abbiamo tempo di prepararlo in questi 4 giorni e facciamo la conta di quelli che siamo. Sono sicuri che saremo pronti per affrontare quella partita".