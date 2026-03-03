In programma la 29^ giornata di Premier League nel turno infrasettimanale. Mercoledì quattro match da seguire in contemporanea su Diretta Gol. Si parte oggi con ben tre gare. In Bundesliga il recupero della 17^ giornata tra Amburgo e Bayer Leverkusen. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo appuntamento con il calcio internazionale tra Premier League inglese e Bundesliga tedesca da vivere su Sky e in streaming su NOW.

PREMIER LEAGUE - Da oggi 3 a giovedì 5 marzo, in campo per il turno infrasettimanale di Premier League, valido per la 29^ giornata di campionato. Si parte oggi alle 20.30 con Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena), Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix) ed Everton-Burnley (Sky Sport 257); alle 21.15 sarà la volta di Wolverhampton-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Mercoledì alle 20.30 in programma quattro match da seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport Uno): Brighton-Arsenal, Aston Villa-Chelsea, Manchester City-Nottingham Forest e Fulham-West Ham. Sempre mercoledì, alle 21.15, in scena Newcastle-Manchester United, visibile su Diretta Gol (Sky Sport Uno) e Sky Sport 257. Giovedì alle 21 chiude la giornata inglese la sfida tra Tottenham e Crystal Palace, live su Sky Sport 257 e Sky Sport 4K.

BUNDESLIGA – Mercoledì 4 marzo, il recupero della diciassettesima giornata di Bundesliga: alle 20.30 in scena Amburgo-Bayer Leverkusen, da seguire in streaming sul canale YouTube di Sky Sport con la telecronaca di Christian Giordano.

STUDI E APPROFONDIMENTI - Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).