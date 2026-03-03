Offerte Sky
Premier League: tutte le gare del turno infrasettimanale su Sky e NOW

guida tv

In programma la 29^ giornata di Premier League nel turno infrasettimanale. Mercoledì quattro match da seguire in contemporanea su Diretta Gol. Si parte oggi con ben tre gare. In Bundesliga il recupero della 17^ giornata tra Amburgo e Bayer Leverkusen. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo appuntamento con il calcio internazionale tra Premier League inglese e Bundesliga tedesca da vivere su Sky e in streaming su NOW.  

 

PREMIER LEAGUE - Da oggi 3 a giovedì 5 marzo, in campo per il turno infrasettimanale di Premier League, valido per la 29^ giornata di campionato. Si parte oggi alle 20.30 con Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena), Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix) ed Everton-Burnley (Sky Sport 257); alle 21.15 sarà la volta di Wolverhampton-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Mercoledì alle 20.30 in programma quattro match da seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport Uno): Brighton-Arsenal, Aston Villa-Chelsea, Manchester City-Nottingham Forest e Fulham-West Ham. Sempre mercoledì, alle 21.15, in scena Newcastle-Manchester United, visibile su Diretta Gol (Sky Sport Uno) e Sky Sport 257. Giovedì alle 21 chiude la giornata inglese la sfida tra Tottenham e Crystal Palace, live su Sky Sport 257 e Sky Sport 4K. 

 

BUNDESLIGA – Mercoledì 4 marzo, il recupero della diciassettesima giornata di Bundesliga: alle 20.30 in scena Amburgo-Bayer Leverkusen, da seguire in streaming sul canale YouTube di Sky Sport con la telecronaca di Christian Giordano. 

 

STUDI E APPROFONDIMENTI - Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 29^ giornata

OGGI 3 MARZO 

Alle 20.30 

  • BOURNEMOUTH-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Arena 
  • telecronaca Massimo Marianella 
  • LEEDS-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Mix 
  • telecronaca Nicola Roggero 
  • EVERTON-BURNLEY, in diretta su Sky Sport 257 
  • telecronaca Matteo Marceddu 

Alle 21.15 

  • WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Federico Zancan 

MERCOLEDÌ 4 MARZO 

Alle 20.30 

  • DIRETTA GOL, in diretta su Sky Sport Uno 
  • BRIGHTON-ARSENAL(anche su Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) 
  • telecronaca Massimo Marianella
    Diretta Gol Paolo Ciarravano  
  • ASTON VILLA-CHELSEA, (anche su Sky Sport 258) 
  • Diretta Gol Nicolò Ramella 
  • MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM FOREST(anche su Sky Sport 259) 
  • Diretta Gol Gianluigi Bagnulo 
  • FUHLAM-WEST HAM
  • Diretta Gol Federico Zanon 

Alle 21.15 

  • NEWCASTLE-MANCHESTER UNITED, in diretta su (anche su Sky Sport 257) 
  • Diretta Gol Filippo Benincampi 

GIOVEDÌ 5 MARZO 

Alle 21 

  • TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 257 e Sky Sport 4K 
  • telecronaca Paolo Ciarravano 

Bundesliga, recupero 17^ giornata

MERCOLEDÌ 4 MARZO 

Alle 20.30 

  • AMBURGO-BAYER LEVERKUSEN, in diretta sul Canale YouTube Sky Sport 
  • telecronaca Christian Giordano  

