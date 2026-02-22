Qui tutto, ma proprio tutto, è disegnato da artisti contemporanei: le maglie (una indossata da Fabri Fibra a un concerto), le fasce da capitano, i cartellini dell'arbitro, le bandierine dei corner, i biglietti delle partite (che sono gratis) e le pettorine. Nell’eterna divisione contemporanea tra giochisti e risultatisti, loro hanno scelto una terza via: essere artisti