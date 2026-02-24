Oggi inizia il 76esimo Festival della canzone italiana e a Sanremo c’è una nuova dirigenza che vuole mettere la città anche sulla mappa del calcio. Ex campioni del mondo, il modello Como, tifosi vip. In panchina c’è l’uomo che portò proprio il Como dalla D alla C lanciando la loro scalata. Siamo andati a trovarli, ci hanno raccontato la loro filosofia e detto quale canzone di Sanremo riassume il progetto Sanremese