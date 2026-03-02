"Contro l'Inter lo stadio deve diventare una piccola Bombonera e dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che come sempre sapranno spingerci perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano": sono le parole di Cesc Fabregas in vista della partita del Como contro l'Inter al Sinigaglia, valida per le semifinali di Coppa Italia. "È una partita molto importante ma noi - aggiunge - non dobbiamo dimenticarci che è una doppia partita e dobbiamo ragionare anche in quell'ottica. L'importante è avere la consapevolezza di poterla affrontare con la nostra mentalità".