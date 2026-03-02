Como-Inter, Fabregas carica: "Contro i nerazzurri voglio il Sinigaglia come la Bombonera"COPPA ITALIA
Per la semifinale d'andata di Coppa Italia, Cesc Fabregas chiede ai suoi tifosi il massimo del sostegno: "Abbiamo di fronte la squadra più forte d'Italia, lo stadio Sinigaglia dev essere una piccola Bombonera". L'allenatore del Como non si tira indietro: "Dobbiamo giocare da grande squadra, alla nostra maniera"
"Contro l'Inter lo stadio deve diventare una piccola Bombonera e dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che come sempre sapranno spingerci perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano": sono le parole di Cesc Fabregas in vista della partita del Como contro l'Inter al Sinigaglia, valida per le semifinali di Coppa Italia. "È una partita molto importante ma noi - aggiunge - non dobbiamo dimenticarci che è una doppia partita e dobbiamo ragionare anche in quell'ottica. L'importante è avere la consapevolezza di poterla affrontare con la nostra mentalità".
"Giocare da grandi"
"Abbiamo di fronte la squadra più forte del campionato, già da tanti anni, con grandissimi giocatori. Noi proviamo a fare una grande gara. Sappiamo la sua forza, avrà magari una piccola debolezza e proveremo a farle male. Sono due partite, una adesso e una fra un mese e mezzo, dobbiamo giocare da grande squadra, alla nostra maniera che è una cosa importante", conclude Fabregas.