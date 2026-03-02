L'attaccante del Real Madrid si è sottoposto a degli esami strumentali in Francia che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro. Confermata la terapia conservativa ma i tempi di recupero sono incerti. Arbeloa: "Valutiamo giorno per giorno, meglio non fissare tempi di recupero. Decideremo in base alle sue sensazioni". In dubbio, dunque, la sua presenza per gli ottavi di Champions League contro il Manchester City

Distorsione al ginocchio sinistro per Kylian Mbappé. È quanto emerso dagli esami strumentali svolti dall'attaccante del Real Madrid che ha deciso di sottoporsi a una visita specialistica in Francia, sotto la supervisione dello staff medico dei Blancos. L'attaccante, che ha questo fastidio al ginocchio da dicembre e che non ha potuto prendere parte al ritorno dei playoff di Champions League con il Benfica, proseguirà la terapia conservativa attualmente in corso.