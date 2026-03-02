Real Madrid, infortunio per Mbappé: distorsione al ginocchio sinistroreal madrid
L'attaccante del Real Madrid si è sottoposto a degli esami strumentali in Francia che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro. Confermata la terapia conservativa ma i tempi di recupero sono incerti. Arbeloa: "Valutiamo giorno per giorno, meglio non fissare tempi di recupero. Decideremo in base alle sue sensazioni". In dubbio, dunque, la sua presenza per gli ottavi di Champions League contro il Manchester City
Distorsione al ginocchio sinistro per Kylian Mbappé. È quanto emerso dagli esami strumentali svolti dall'attaccante del Real Madrid che ha deciso di sottoporsi a una visita specialistica in Francia, sotto la supervisione dello staff medico dei Blancos. L'attaccante, che ha questo fastidio al ginocchio da dicembre e che non ha potuto prendere parte al ritorno dei playoff di Champions League con il Benfica, proseguirà la terapia conservativa attualmente in corso.
Il comunicato del Real Madrid
Il comunicato: "A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid, è stata confermata la diagnosi di una distorsione al ginocchio sinistro e l’idoneità del trattamento conservativo attualmente in corso".
Incerti i tempi di recupero
Non c'è certezza riguardo i tempi di recupero di Mbappé. Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, è stato molto chiaro nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Getafe: "Vogliamo che si riprenda da questi fastidi per far sì che torni con fiducia. Se ci sarà per la Champions? Valutiamo giorno per giorno. Bisogna vedere come si sentirà. In questo momento è meglio non fissare tempi di recupero. Vogliamo valutare le sue sensazioni e, in base a quelle, prenderemo delle decisioni". Il Real Madrid sarà impegnato nel doppio confronto degli ottavi con il Manchester City: l'11 marzo l'andata al Bernabeu, il 17 marzo il ritorno in Inghilterra.