Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan-André, è stallo: il presidente del Corinthians prende tempo. Cosa sta succedendo

Calciomercato

Nei giorni scorsi il Milan ha raggiunto l'accordo con il Corinthians per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del club brasiliano si è preso ancora del tempo per pensare. Nelle prossime ore si capirà se arriverà l'ok definitivo per il trasferimento del calciatore in Italia

In stallo la trattativa tra Corinthians e Milan per André. Qualche giorno fa i rossoneri avevano raggiunto l'accordo con il club brasiliano per il trasferimento del centrocampista sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del calciatore. Anche il giovane classe 2006 aveva dato il suo ok, accettando anche di rinunciare alla quota personale del 30% dei diritti perché affascinato dalla storia dei brasiliani con il Milan.

Il presidente del Corinthians prende tempo

Dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del Corinthians si è preso ancora del tempo per pensare. Nelle prossime ore bisognerà capire se quest'ultimo deciderà di dare il suo ok definitivo per il trasferimento di André in Italia. Il Milan dal canto suo, qualora non dovesse arrivare l'ok e l'operazione dovesse saltare, potrebbe rivolgersi alla Fifa per avere quantomeno un risarcimento economico. 

Chi è André Luiz Santos Dias

Classe 2006, 20 anni da compiere, 1.83 di altezza, piede destro. André è un centrocampista centrale cresciuto nel Corinthians e nel 2025 è entrato stabilmente nel giro della prima squadra. Calciatore dinamico che abbina qualità nel palleggio ed efficacia nei duelli, finora nel 2026 ha realizzato 2 gol in 8 presenze nel campionato paulista.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Milan-André, è stallo: il Corinthians prende tempo

Calciomercato

Nei giorni scorsi il Milan ha raggiunto l'accordo con il Corinthians per il trasferimento del...

Incontro Juve-Vlahovic: c’è apertura sul rinnovo

Calciomercato

Tra il club e l’attaccante serbo c’è stato un primo incontro per capire se ci sono margini per...

Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma"

Calciomercato

Ospite di “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, Riccardo Calafiori, attuale difensore...

Milan, accordo raggiunto per Andrè del Corinthians

Calciomercato

Il Milan sarebbe ad un passo dall’acquisto di André, giovane centrocampista...

Tottenham, raggiunto l'accordo verbale con Tudor

Calciomercato

L'ex allenatore della Juventus riparte dalla Premier League. Nella giornata di venerdì c'è stato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE