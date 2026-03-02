Nei giorni scorsi il Milan ha raggiunto l'accordo con il Corinthians per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del club brasiliano si è preso ancora del tempo per pensare. Nelle prossime ore si capirà se arriverà l'ok definitivo per il trasferimento del calciatore in Italia

In stallo la trattativa tra Corinthians e Milan per André. Qualche giorno fa i rossoneri avevano raggiunto l'accordo con il club brasiliano per il trasferimento del centrocampista sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del calciatore. Anche il giovane classe 2006 aveva dato il suo ok, accettando anche di rinunciare alla quota personale del 30% dei diritti perché affascinato dalla storia dei brasiliani con il Milan.

Il presidente del Corinthians prende tempo Dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del Corinthians si è preso ancora del tempo per pensare. Nelle prossime ore bisognerà capire se quest'ultimo deciderà di dare il suo ok definitivo per il trasferimento di André in Italia. Il Milan dal canto suo, qualora non dovesse arrivare l'ok e l'operazione dovesse saltare, potrebbe rivolgersi alla Fifa per avere quantomeno un risarcimento economico.