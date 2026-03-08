Rangers-Celtic Glasgow, guerriglia in campo in Coppa di Scozia
- Un brutto spettacolo quello offerto da Rangers e Celtic al termine dell’Old Firm valido per i quarti di Coppa di Scozia. A fine partita (vinta dal Celtic ai rigori) è scoppiata una guerriglia in campo tra tifosi: da una parte quelli del Celtic, che si erano riversati sul prato di Ibrox per festeggiare la vittoria, dall’altra quelli dei Rangers, protagonisti a loro volta di un’invasione per “cacciare” i rivali dal “loro” campo. In mezzo, la polizia, che ha provato a riportare l’ordine nel caos più assoluto
- Sul campo è sempre un derby di Glasgow, caldissimo; ma finisce 0-0 e sono necessari i calci di rigore per determinare la semifinalista. Vince 4-2 il Celtic e i tifosi ospiti per la gioia invadono il campo
- Dopo la vittoria dal dischetto, i tifosi del Celtic invadono il campo per festeggiare; quelli dei Rangers però la vivono come una provocazione e non ammettono che i rivali facciano festa sul loro campo
- I tifosi di casa scendono a loro volta in campo, molti a volto coperto. E inizia la guerriglia
- Nel frattempo, dagli spalti piove di tutto in campo: lancio di fumogeni e di oggetti
- La polizia prova a riportare l'ordine, tenendo separate le due fazioni