L’Old Firm di Coppa di Scozia tra Rangers e Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo e l’intervento della polizia. Ad Ibrox la partita termina 0-0, ai rigori vince il Celtic e i tifosi ospiti invadono il campo per festeggiare. Immediata allora l’invasione anche da parte dei sostenitori dei Rangers che a volto coperto danno vita a una guerriglia. La polizia cerca di riportare l’ordine, mentre dagli spalti piovono anche fumogeni e oggetti in campo