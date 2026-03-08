 Coppa di Scozia, guerriglia tra i tifosi dopo Rangers Celtic | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Rangers-Celtic Glasgow, guerriglia in campo in Coppa di Scozia

old firm fotogallery
18 foto

L’Old Firm di Coppa di Scozia tra Rangers e Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo e l’intervento della polizia. Ad Ibrox la partita termina 0-0, ai rigori vince il Celtic e i tifosi ospiti invadono il campo per festeggiare. Immediata allora l’invasione anche da parte dei sostenitori dei Rangers che a volto coperto danno vita a una guerriglia. La polizia cerca di riportare l’ordine, mentre dagli spalti piovono anche fumogeni e oggetti in campo

Calcio: altre fotogallery

Rangers-Celtic, guerriglia in campo tra i tifosi

old firm

L’Old Firm di Coppa di Scozia tra Rangers e Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo e...

18 foto

Tris Frosinone alla Samp, Empoli ko a Catanzaro

Serie B

Nelle prime gare della domenica di B il Frosinone batte 3-0 la Sampdoria, che viene raggiunta dal...

23 foto

La classifica della Serie A

Serie A

Il Bologna cade in casa, rimontato dal Verona che risponde a Rowe con Frese e Bowie; pari senza...

20 foto

Crisi Wolfsburg: contro l'Amburgo finisce in rissa

Bundesliga

In Bundesliga lo scontro salvezza tra Wolfsburg e Amburgo si chiude con una maxi rissa che vede...

13 foto

Gravenberch rinnova col Liverpool fino al 2032

Calciomercato

L'ultimo rinnovo in Europa è quello di Ryan Gravenberch del Liverpool: i reds parlano di un...

47 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza