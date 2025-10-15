Terminata la pausa per le Nazionali, ci si può proiettare alla 7^ giornata di Serie A. Andranno in scena tre big match: finora la Roma è stata impeccabile, mentre sono quattro le squadre a caccia ancora dei primi punti. Ecco la situazione finora negli scontri diretti (si considerano tutti gli incroci tra i club che partecipano alle coppe oltre a Milan e Lazio)