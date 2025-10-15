Serie A 2025-26, i risultati degli scontri diretti: le squadre che hanno fatto più punti
Terminata la pausa per le Nazionali, ci si può proiettare alla 7^ giornata di Serie A. Andranno in scena tre big match: finora la Roma è stata impeccabile, mentre sono quattro le squadre a caccia ancora dei primi punti. Ecco la situazione finora negli scontri diretti (si considerano tutti gli incroci tra i club che partecipano alle coppe oltre a Milan e Lazio)
- Il campionato italiano, dopo la sosta per le Nazionali, ripartirà all'insegna dei big match. Ben tre quelli in programma, dopo i nove già disputati nelle prime sei giornate: si inizierà da Roma-Inter, in programma sabato alle 20.45, per proseguire poi domenica con Atalanta-Lazio (alle 18) e chiudere col posticipo tra Milan e Fiorentina, a San Siro alle 20.45.
- Ecco gli scontri diretti giocati fin qui e i punti raccolti
- 53' Wesley
- 14' Kelly (J), 30', 65' Calhanoglu (I), 38' Yildiz (J), 76' M. Thuram (I), 82' K. Thuram (J), 91' Adzic (J)
- 6' rig. De Bruyne (N), 14' Hojlund (N), 51' Beukema (N), 79' Ranieri (F)
- 61' Modric
- 38' Pellegrini
- 45+1' Sulemana (A), 78' Cabal (J)
- 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' rig. De Bruyne (N)
- 14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
- 1^: Roma-Bologna 1-0
- 4^: Lazio-Roma 0-1
- 6^: Fiorentina-Roma 1-2
- 7^: Roma-Inter
- 10^: Milan-Roma
- 13^: Roma-Napoli
- 16^: Juventus-Roma
- 18^: Atalanta-Roma
- 22^: Roma-Milan
- 25^: Napoli-Roma
- 27^: Roma-Juventus
- 31^: Inter-Roma
- 33^: Roma-Atalanta
- 34^: Bologna-Roma
- 35^: Roma-Fiorentina
- 37^: Roma-Lazio
- 3^: Milan-Bologna 1-0
- 5^: Milan-Napoli 2-1
- 6^: Juventus-Milan 0-0
- 7^: Milan-Fiorentina
- 9^: Atalanta-Milan
- 10^: Milan-Roma
- 12^: Inter-Milan
- 13^: Milan-Lazio
- 20^: Fiorentina-Milan
- 22^: Roma-Milan
- 23^: Bologna-Milan
- 28^: Milan-Inter
- 29^: Lazio-Milan
- 31^: Napoli-Milan
- 34^: Milan-Juventus
- 36^: Milan-Atalanta
- 3^: Juventus-Inter 4-3
- 5^: Juventus-Atalanta 1-1
- 6^: Juventus-Milan 0-0
- 8^: Lazio-Juventus
- 12^: Fiorentina-Juventus
- 14^: Napoli-Juventus
- 15^: Bologna-Juventus
- 16^: Juventus-Roma
- 22^: Juventus-Napoli
- 24^: Juventus-Lazio
- 25^: Inter-Juventus
- 27^: Roma-Juventus
- 32^: Atalanta-Juventus
- 33^: Juventus-Bologna
- 34^: Milan-Juventus
- 37^: Juventus-Fiorentina
- 3^: Fiorentina-Napoli 1-3
- 5^: Milan-Napoli 2-1
- 8^: Napoli-Inter
- 11^: Bologna-Napoli
- 12^: Napoli-Atalanta
- 13^: Roma-Napoli
- 14^: Napoli-Juventus
- 18^: Lazio-Napoli
- 20^: Inter-Napoli
- 22^: Juventus-Napoli
- 23^: Napoli-Fiorentina
- 25^: Napoli-Roma
- 26^: Atalanta-Napoli
- 31^: Napoli-Milan
- 33^: Napoli-Lazio
- 36^: Napoli-Bologna
- 5^: Juventus-Atalanta 1-1
- 7^: Atalanta-Lazio
- 9^: Atalanta-Milan
- 12^: Napoli-Atalanta
- 13^: Atalanta-Fiorentina
- 17^: Atalanta-Inter
- 18^: Atalanta-Roma
- 19^: Bologna-Atalanta
- 25^: Lazio-Atalanta
- 26^: Atalanta-Napoli
- 29^: Inter-Atalanta
- 32^: Atalanta-Juventus
- 33^: Roma-Atalanta
- 36^: Milan-Atalanta
- 37^: Atalanta-Bologna
- 38^: Fiorentina-Atalanta
- 3^: Juventus-Inter 4-3
- 7^: Roma-Inter
- 8^: Napoli-Inter
- 9^: Inter-Fiorentina
- 11^: Inter-Lazio
- 12^: Inter-Milan
- 17^: Atalanta-Inter
- 18^: Inter-Bologna
- 20^: Inter-Napoli
- 25^: Inter-Juventus
- 28^: Milan-Inter
- 29^: Inter-Atalanta
- 30^: Fiorentina-Inter
- 31^: Inter-Roma
- 36^: Lazio-Inter
- 38^: Bologna-Inter
- 4^: Lazio-Roma 0-1
- 7^: Atalanta-Lazio
- 8^: Lazio-Juventus
- 11^: Inter-Lazio
- 13^: Milan-Lazio
- 14^: Lazio-Bologna
- 18^: Lazio-Napoli
- 19^: Lazio-Fiorentina
- 24^: Juventus-Lazio
- 25^: Lazio-Atalanta
- 29^: Lazio-Milan
- 30^: Bologna-Lazio
- 32^: Fiorentina-Lazio
- 33^: Napoli-Lazio
- 36^: Lazio-Inter
- 37^: Roma-Lazio
- 3^: Fiorentina-Napoli 1-3
- 6^: Fiorentina-Roma 1-2
- 7^: Milan-Fiorentina
- 8^: Fiorentina-Bologna
- 9^: Inter-Fiorentina
- 12^: Fiorentina-Juventus
- 13^: Atalanta-Fiorentina
- 19^: Lazio-Fiorentina
- 20^: Fiorentina-Milan
- 21^: Bologna-Fiorentina
- 23^: Napoli-Fiorentina
- 30^: Fiorentina-Inter
- 32^: Fiorentina-Lazio
- 35^: Roma-Fiorentina
- 37^: Juventus-Fiorentina
- 38^: Fiorentina-Atalanta
- 1^: Roma-Bologna 1-0
- 3^: Milan-Bologna 1-0
- 8^: Fiorentina-Bologna
- 11^: Bologna-Napoli
- 14^: Lazio-Bologna
- 15^: Bologna-Juventus
- 18^: Inter-Bologna
- 19^: Bologna-Atalanta
- 21^: Bologna-Fiorentina
- 23^: Bologna-Milan
- 30^: Bologna-Lazio
- 33^: Juventus-Bologna
- 34^: Bologna-Roma
- 36^: Napoli-Bologna
- 37^: Atalanta-Bologna
- 38^: Bologna-Inter
- Roma: media punti 3 (9 punti su 9)
- Milan 2,33 (7 su 9)
- Juventus 1,67 (5 su 9)
- Napoli 1,5 (3 su 6)
- Atalanta 1 (1 su 3)
- Inter 0 (0 su 3)
- Lazio 0 (0 su 3)
- Bologna 0 (0 su 6)
- Fiorentina 0 (0 su 6)
- Napoli: media punti 1,88 (30 punti su 48)
- Atalanta 1,69 (27 su 48)
- Fiorentina 1,62 (26 su 48)
- Bologna 1,31 (21 su 48)
- Inter 1,31 (21 su 48)
- Juventus 1,19 (19 su 48)
- Lazio 1,12 (18 su 48)
- Roma 1,12 (18 su 48)
- Milan 0,69 (11 su 48)