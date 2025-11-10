Scarpa d'Oro 2025-26, la classifica provvisoria: Haaland e Lemajic in testa
Quando siamo arrivati alla terza sosta per le Nazionali, andiamo a vedere chi guida provvisoriamente la classifica della Scarpa d'Oro 2025/26. Haaland, con il gol segnato al Liverpool, ha agganciato in vetta un attaccante che gioca in Lettonia. Nella top 25 attuale non c'è nessun giocatore della Serie A
- È il premio che, al termine di ogni stagione, viene assegnato al miglior marcatore di tutti i campionati europei. La classifica viene stilata moltiplicando il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà che varia da campionato a campionato (2 nel caso della Serie A e degli altri tornei "top" europei). La scorsa stagione a trionfare è stato Kylian Mbappé, autore di 31 reti con il Real Madrid.
- 18 punti
- 18 gol (coefficiente x 1)
- 18 punti
- 18 gol (coefficiente x 1)
- 18 punti
- 18 gol (coefficiente x 1)
- 18 punti
- 12 gol (coefficiente x 1,5)
- 18 punti
- 12 gol (coefficiente x 1,5)
- 18 punti
- 9 gol (coefficiente x 2)
- 19 punti
- 19 gol (coefficiente x 1)
- 19.5 punti
- 13 gol (coefficiente x 1,5)
- 19.5 punti
- 13 gol (coefficiente x 1,5)
- 19.5 punti
- 13 gol (coefficiente x 1,5)
- 19.5 punti
- 13 gol (coefficiente x 1,5)
- 19.5 punti
- 13 gol (coefficiente x 1,5)
- 20 punti
- 20 gol (coefficiente x 1)
- 20 punti
- 20 gol (coefficiente x 1)
- 21 punti
- 21 gol (coefficiente x 1)
- 21 punti
- 21 gol (coefficiente x 1)
- 21 punti
- 14 gol (coefficiente x 1,5)
- 21 punti
- 14 gol (coefficiente x 1,5)
- 24 punti
- 16 gol (coefficiente x 1,5)
- 25.5 punti
- 17 gol (coefficiente x 1,5)
- 25.5 punti
- 17 gol (coefficiente x 1,5)
- 25.5 punti
- 17 gol (coefficiente x 1,5)
- 26 punti
- 26 gol (coefficiente x 1)
- 26 punti
- 13 gol (coefficiente x 2)
- 26 punti
- 13 gol (coefficiente x 2)
- 27 punti
- 18 gol (coefficiente x 1,5)
- 27 punti
- 18 gol (coefficiente x 1,5)
- 28 punti
- 28 gol (coefficiente x 1)
- 28 punti
- 14 gol (coefficiente x 2)