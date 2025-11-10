Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scarpa d'Oro 2025-26, la classifica provvisoria: Haaland e Lemajic in testa

classifica fotogallery
30 foto

Quando siamo arrivati alla terza sosta per le Nazionali, andiamo a vedere chi guida provvisoriamente la classifica della Scarpa d'Oro 2025/26. Haaland, con il gol segnato al Liverpool, ha agganciato in vetta un attaccante che gioca in Lettonia. Nella top 25 attuale non c'è nessun giocatore della Serie A

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Scarpa d'Oro 2025/26: Haaland e Lemajic in testa

classifica

Quando siamo arrivati alla terza sosta per le Nazionali, andiamo a vedere chi guida...

30 foto

A segno ancora Kane e Haaland: i bomber stagionali

classifica

Kane torna a segnare nel weekend di Bundes e aggiorna il suo bottino a 23 centri in 17 partite....

15 foto

Kane accorcia su Mbappé: i bomber dell'anno solare

CLASSIFICA

Per quanto il primato storico di gol nell'anno solare di Leo Messi (91 nel 2012) resterà a lungo...

22 foto

Wolfsburg esonera Simonis: allenatori svincolati

Calciomercato

Il Wolfsburg ha deciso di mandare via Paul Simonis dopo la sesta sconfitta in questa Bundesliga:...

43 foto

La classifica a confronto: balzo Roma, crollo Dea

Serie A

Come cambia la classifica rispetto all'11^ giornata dello scorso campionato? La crescita della...

17 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza