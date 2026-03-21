Ci sarà anche il ‘sergente’ delle merengues, protagonista di tantissime vittorie nel calcio, al convegno “Training in soccer: all in one day”. Promossa dalla scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino nell’ambito del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, la giornata di studio è dedicata all’evoluzione del calcio contemporaneo tra ricerca e scientifica, innovazione metodologica e applicazioni sul campo

Appuntamento per scoprire i segreti del grande calcio. Lunedì 23 marzo 2026, a partire dalle 8.00, appuntamento da non perdere, impreziosito da grandissimi ospiti nell’Aula Magna dell’Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi. Ci sarà anche il preparatore atletico del Real Madrid Antonio Pintus a impreziosire una giornata di studio dedicata all’evoluzione del calcio contemporaneo, tra ricerca scientifica, innovazione metodologica e applicazioni sul campo. E c'è grande attesa proprio per la lectio magistralis di Pintus dal titolo "Trasformazione della preparazione fisica nel calcio. È una evoluzione?".

"Il calcio, per diffusione sociale e impatto culturale, è oggi uno dei contesti di primo piano in cui misurare la capacità di integrare ricerca e organizzazione", ha dichiarato il Rettore Giorgio Calcagnini. "È un ambito in cui l’innovazione tecnologica e metodologica, insieme alla gestione delle abilità specialistiche, incide direttamente sulla qualità e sulla solidità delle strutture sportive. Con questo convegno l’Ateneo mette a disposizione di una vasta platea interessata competenze scientifiche che rafforzano il dialogo con professionisti, società e istituzioni del settore, promuovendo un trasferimento effettivo di conoscenze verso la comunità studentesca e, più in generale, verso il sistema sportivo locale e del Paese".

Ospiti anche Carlo Spignoli di As Roma e Paolo Barbero dell’Atalanta Accanto a Pintus, il convegno vedrà la partecipazione di relatori provenienti da realtà di primo piano del calcio italiano. Tra questi anche Carlo Spignoli dell’A.S. Roma e Paolo Barbero dell’Atalanta, presenze che contribuiscono a rafforzare ulteriormente il profilo tecnico e scientifico dell’iniziativa. Il programma sarà articolato in cinque sessioni tematiche dedicate a Arbitri, Medicina dello Sport, Preparazione atletica, Tecnica e Tattica, oltre al workshop "Movimenti multidirezionali nel calcio: aspetti neuromuscolari e metabolici".