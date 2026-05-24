Playoff Serie C, Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: risultato in diretta LIVE
Inizia la final four dei playoff di Serie C. Si parte con le gare di andata: Ascoli-Catania dalle 20 LIVE su Sky Sport 256, Salernitana-Brescia dalle 21 LIVE su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Non ci sono teste di serie: dopo le gare di ritorno (in programma mercoledì 27 maggio) in caso di parità ci saranno supplementari ed eventuali rigori
PLAYOFF SERIE C: LA GUIDA - IL TABELLONE
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo, Pinna, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Celli; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano
Immagini che arrivano dallo spogliatoio dell'Ascoli, manca pochissimo all'inizio di Ascoli-Catania, che match potete seguire in diretta dalle 20 su Sky Sport 256
Quali sono le squadre già promosse in Serie B
La squadra vincitrice della Final Four si unirà alle altre tre squadre che hanno già ottenuto la promozione in Serie B, arrivando in testa nel rispettivo girone: si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e Benevento (girone C).
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Quando si giocheranno i ritorni delle semifinali
Oggi le quattro semifinaliste scenderanno in campo per la gara d'andata (Ascoli-Catania dalle 20 LIVE su Sky Sport 256, Salernitana-Brescia dalle 21 LIVE su Sky Sport 257). Le gare di ritorno delle due semifinali si disputeranno invece mercoledì 27 maggio: Brescia-Salernitana alle 20, Catania-Ascoli alle 21
Finale con gare di andata e ritorno
Anche la finalissima, proprio come le due semifinali, si disouterà con gare di andata e ritorno. In caso di parità dopo le due partite, si disputeranno supplementari ed eventuali rigori. La squadra vincitrice sarà la quarta promossa in Serie B
- Finale, gara di andata MARTEDÌ 2 GIUGNO
- Finale, gara di ritorno DOMENICA 7 GIUGNO
Come funziona il format della Final Four
La Final Four rappresenta l'ultima fase dei playoff di Serie C: le due semifinali Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia si disputeranno con gare di andata e ritorno. Non ci sono teste di serie: in questa fase, in caso di parità dopo le due partite, al termine della gara di ritorno si disputeranno supplementari ed eventualmente i rigori
Playoff Serie C, definite le squadre alla Final Four e le semifinaliVai al contenuto
Anche Salernitana-Brescia LIVE dalle 21 su Sky
Non solo Ascoli-Catania. Anche l'andata della semifinale tra Salernitana e Brescia sarà trasmessa LIVE su Sky: il canale è Sky Sport 257, diretta dalle 21 con la telecronaca di Giovanni Poggi
Come seguire Ascoli-Catania LIVE su Sky
L'andata della semifinale dei playoff di Serie C tra Ascoli e Catania sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20 su Sky Sport 256, con la telecronaca di Antonio Nucera
Serie C, le semifinali playoff su SkyVai al contenuto
Catania, la formazione ufficiale contro l'Ascoli
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Celli; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano
Ascoli, la formazione ufficiale contro il Catania
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo, Pinna, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei
Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/27
L’Official Match Ball, nato dalla collaborazione fra Decathlon e Serie C, si basa sulla stessa piattaforma tecnica sviluppata per i campionati professionistici francesi Ligue 1 e Ligue 2. Frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo con il coinvolgimento di 287 giocatori, il pallone garantisce traiettoria stabile, controllo costante e affidabilità in ogni condizione di gioco. Al centro della partnership, un’idea di calcio radicata nei territori e nelle persone
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Playoff Serie C, il tabellone
Mercoledì scorso si sono giocate le sfida di ritorno del 2° turno fase nazionale dei playoff di Serie C: Union Brescia, Ascoli, Catania e Salernitana qualificate alla Final Four! Domenica 24 maggio le semifinali d'andata (Salernitana-Union Brescia e Ascoli-Catania), mercoledì 27 maggio il ritorno. Qui il tabellone e tutto quello che c’è da sapere
Il TABELLONE dei playoff di Serie C: ecco quali saranno le semifinaliVai al contenuto
Deserta anche la seconda asta per la Ternana. Ripartirà dai dilettanti
Anche la seconda asta fissata dai curatori fallimentari per la vendita del ramo sportivo della Ternana Calcio è andata deserta. Lo riporta l'agenzia Ansa. Si chiudono così le speranze dei tifosi per una prosecuzione del calcio professionistico a Terni nella prossima stagione. L'ex presidente rossoverde e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sta lavorando al suo progetto per la creazione di un nuovo club